HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jóvenes también se sitúan como el grupo de edad más vulnerable a la tensión en la carretera F. P.

Un estudio revela que el 80,5% de las mujeres sufre estrés conduciendo

Canal Motor

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:48

El regreso de las vacaciones de verano trae consigo un aumento significativo del tráfico en las ciudades, elevando los niveles de estrés entre los conductores españoles.

Así, se estima que el 75% de los conductores en España se siente estresado al volante, un problema que afecta de manera desproporcionada a las mujeres: el 80,5% de ellas confiesa sufrir estrés mientras conduce, frente al 69,5% de los hombres. Los jóvenes también se sitúan como el grupo de edad más vulnerable a la tensión en la carretera.

Entre las causas más citadas por los conductores, destaca la presión de los vehículos que circulan muy cerca del suyo (63,7%), seguida por los cruces complejos (31,2%) y los aparcamientos en cuesta (23,8%).

Este estudio subraya que la movilidad urbana, con sus desafíos diarios, se ha convertido en una fuente constante de ansiedad para una gran parte de la población, según el estudio facilitado por EasyPark.

La búsqueda de un lugar para estacionar se consolida como el principal problema de movilidad para el 71,6% de los conductores. Este reto, junto con el tráfico, la falta de plazas para residentes y los atascos, contribuye significativamente a los altos niveles de estrés. La incertidumbre por encontrar un lugar libre y la presión por llegar a tiempo a los destinos multiplican la tensión, especialmente en las grandes ciudades.

Además de la escasez de plazas, los conductores se quejan de otros factores molestos, como los parquímetros que solo aceptan efectivo (13,4%) y los límites de tiempo para estacionar (31,5%).

Con más de la mitad de los conductores utilizando su coche a diario, el estudio de EasyPark evidencia la urgencia de repensar la movilidad urbana para hacer las ciudades más habitables y menos estresantes para quienes se desplazan en coche.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  7. 7

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  8. 8 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  9. 9 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas
  10. 10

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un estudio revela que el 80,5% de las mujeres sufre estrés conduciendo

Un estudio revela que el 80,5% de las mujeres sufre estrés conduciendo