Barcelona rinde homenaje a Daniel Young, el presidente que impulsó la Fórmula Nissan

Viernes, 4 de octubre 2024

La sociedad de Barcelona ha rendido este jueves homenaje a Daniel Young, el ejecutivo que cambió para siempre la historia del automovilismo en España.

Presidente de Nissan España entre 1995 y 2003, el ejecutivo decidió que Nissan debía apoyar la idea de Jaime Alguersuari para crear la Fórmula Nissan, una competición de monoplazas con el objetivo de descubrir nuevo talento español y llevarlo hasta la Fórmula 1.

En un evento en la ciudad de Barcelona, coorganizado por Nissan Motor España, Jaime Alguersuari e Inge Aerts de Young, viuda de Daniel Young, se ha reunido una importante representación de la sociedad barcelonesa para celebrar este memorial, además de pilotos como Antonio Garcia (ganador de la Fórmula Nissan en el año 2000), antiguos colaboradores de la firma Nissan y medios de comunicación. En el evento han participado además y de manera activa Marc Gené, piloto y embajador de Ferrari y ganador de la Fórmula Nissan en 1998, Joaquin Verdegay, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Automovilismo y Christian Costaganna, CEO de Nissan Motor España.

En su intervención, Christian Costaganna, CEO de Nissan Motor España, ha destacado el importante rol que desarrolló Daniel Young, como ejecutivo de Nissan en España y comentó al respecto «su contribución, durante los años que fue presidente de Nissan España, fue la de posicionar la marca Nissan. Desde los cimientos creados con los todoterrenos, como el Nissan Patrol y los camiones que fabricábamos en la planta de Avila, la convirtió en opción de compra dentro del segmento de los turismos, para los españoles» y añadía «fue también el primer ejecutivo de Nissan en España en superar la cifra de 50.000 unidades vendidas en un año y, quizá, destacaría de su legado que tuvo claro en su trabajo diario la satisfacción y el reconocimiento a todos los empleados de la marca, permitiendo desarrollar un gran orgullo de pertenencia a Nissan, que aún tenemos hoy».

Homejane a Daniel Young por su visión y atrevimiento F. P.

Daniel Young inició su carrera en el sector de automoción en 1968 en la que por entonces era, quizá, la mayor compañía automovilística del mundo, Genéral Motors. Trabajó en el área de marketing y ventas, tanto en la sede en Estados Unidos, como en diversas filiales en Suramérica y Asia hasta su llegada a Europa, en Suecia, en 1977.

Al inicio de la década de los 80 llegó a España y desde que llegó se enamoró de este país. Después de una larga experiencia en España en 1993 firmó con Nissan Motor Ibérica y se convirtió en director Genéral comercial. Tan solo dos años después ya ocupaba el cargo de CEO de Nissan en España.

En 1997, después de conocer el sueño de Jaime Alguersuari, tomo la decisión de apoyarlo. Nació un proyecto único, la Fórmula Nissan, que tuvo además una vertiente internacional sin igual en Europa y que sin duda contribuyo a desarrollar la imagen de la marca Nissan a cotas más altas.

En 2001, renovó ese apoyo con un nuevo contrato que permitió dar continuidad a esa idea visionaria con las Nissan World Series. Una visión que permitió ver el nacimiento de pilotos de la talla de Marca Gené, Fernando Alonso o Antonio Garcia, entre muchos otros y que luego han triunfado en la categoría reina de la Fórmula 1 y en otras competiciones internacionales de gran prestigio.

Jaime Alguersuari fue el creador de la idea y promotor de la Fórmula Nissan y de su continuidad a lo largo de más de 15 años. Para Alguersuari el evento Memorial Daniel Young supone reconocer la figura de una persona que cambio el panorama de la competición del motor en España: «en 1997, el automovilismo español de monoplazas era algo absolutamente local y regional, España no tenía presencia en la competición internacional de monoplazas, era absolutamente cero, y no teníamos ningún peso en el mundo de la Fórmula 1. Teníamos como deportistas una necesidad, en base a la cual tuve un sueño y sabía qué solo una persona de la industria de la automoción en España, quizá, lo podría entender. Sin ninguna esperanza de lograrlo, visité a ese ejecutivo y le conté mi sueño, mi sorpresa fue que dijo «adelante». La decisión de ese ejecutivo, de Daniel Young, lo cambio todo. Su decisión se convirtió en compromiso y lo siguió hasta el final, en 2003, con la misma intensidad».

Y Alguersuari, añade «hoy en día Fernando Alonso es, probablemente, el piloto español más popular de la historia en la Fórmula 1 y puedo asegurar que si Daniel Young no hubiera dado su OK a la colaboración de Nissan con el proyecto de la Formula Nissan, Fernando Alonso no estaría hoy en la Fórmula 1, como seguramente jamás hubiesen podido estar en la élite de la competición en circuito pilotos como Marc Gené, Antonio Garcia, Carlos Sainz o incluso mi propio hijo, que llego a ser en 2009 el piloto más joven de la historia en debutar en la Fórmula 1 con tan solo 19 años (y 125 días). Seguiremos la estrella de Daniel Young, porque el automovilismo español se lo debe a desde 1997».

La Fórmula Nissan fue muy importante para la vertiente deportiva de la marca Nissan y también supuso para muchos fans una oportunidad única de disfrutar del deporte de la competición del motor al más alto nivel.

En su intervención durante el evento de Memorial Daniel Young, Marc Gené, que habló en representación de todos los pilotos que han formado parte de este proyecto y como ganador de su primer edición en 1998, expreso claramente el impacto de la figura de Daniel Young:» fue una gran suerte poder conocer a una persona extraordinaria como Daniel Young, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a iniciativas impulsadas por Daniel como la Formula Nissan muchos pilotos pudimos disfrutar de nuestros sueños, algunos incluso llegando a la F1. Me ha hecho muchísima ilusión poder estar junto a su familia y amigos en este Memorial Daniel Young».

La contribución de Daniel Young durante los años que fue presidente de Nissan España fue posicionar la marca. Young revolucionó la marca Nissan en España gracias a campañas de publicidad innovadoras y de máxima calidad y fue un ejecutivo con una visión adelantada a su tiempo, cuando puso el foco del negocio en la satisfacción del cliente, algo que hoy, tantos años después, es una obligación para cualquier compañía que quiera mantener un desarrollo sostenible del negocio en este sector.

Ampliar Impulsor de la Fórmula Nissan F. P.

Daniel Young, fue capaz de poner en marcha todas estas iniciativas, gracias a su visión innovadora y apoyando e ⁠impulsando la red de concesionarios de Nissan en España. De nuevo dio con la tecla adecuada, ya que la red comercial que hoy tiene Nissan hace llegar el valor añadido de la marca a sus clientes cada día. Y todos estos retos los desarrolló, defendiendo los objetivos de Nissan en Europa y en Japón, que era la mejor garantía de apostar por la marca en España a largo plazo. Sin su contribución, sin duda, la marca que hoy es Nissan, pionera en vehículo eléctrico y en la creación del segmento SUV en España y en Europa, sería otra.

Para Christian Costaganna, «el evento de hoy es el merecido reconocimiento a un hombre, a un ejecutivo de Nissan, que ya hace más de 20 años era un fiel reflejo del más puro ADN Nissan: atreverse a hacer lo que otros no se atreven».

Una de las personas más importantes hoy en el evento del Memorial Daniel Young, fue su viuda, Inge Aerts de Young; quien destacó que la pasión de Daniel fue siempre el automóvil, y especialmente también la competición automovilística. Consideró que unir en su actividad profesional ambas pasiones fue para él un sueño, que vivía cada día en su trabajo y con una total implicación. De alguna manera Inge Aerts de Young cree que, en el fondo, fue «fácil y natural» para él dedicarse a aquello que le apasionaba y comentaba al respecto «hoy celebramos los increíbles logros de Daniel y su innegable impacto en el mundo del automovilismo y especialmente en algunos de los que hoy me acompañáis en este memorial. He querido compartir con vosotros el hombre que había detrás de esos éxitos, porque para mí, Daniel no solo fue un campeón en el terreno profesional, él fue mi campeón.»