Así es la academia para crear campeones única en el mundo

¿Cómo se fabrica un campeón del mundo? Nadie tiene la varita mágica, pero lo que sí tiene el Circuit Ricardo Tormo es la herramienta para explotar al máximo el talento de aquellos pilotos capaces de llegar a lo más alto: se llama Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor –CETDM– y ya ha logrado que varios de sus 'alumnos' lleguen a lo más alto.

Nuestro país es referencia a nivel mundial en deportes de motor, y ya sea en motociclismo o automovilismo, la cantidad de pilotos, entrenadores, mecánicos e ingenieros españoles que están triunfando por todo el mundo es muy significativa, y muchos de ellos han pasado por Valencia para crecer a nivel profesional.

El Circuit ha sido pionero, en sus 25 años de vida, en apoyar a los mejores pilotos. Al principio lo hizo con el patrocinio a equipos como el de Adrián Campos, donde corrió Fernando Alonso en un paso clave hacia la Fórmula 1, también con equipos propios, como el Lois-Circuit en coches, la Cuna de Campeones en motos o la Fórmula de Campeones en coches, dos equipos que se nutrían de los mejores pilotos creados en la base de sus propias escuelas desde bien pequeños con el karting y las minimotos.

De hecho, la Cuna ha sido la mejor y más exitosa escuela de pilotos de motos de todo el mundo, pero el Circuit ha querido dar un paso más adelante: una formación completa que va más allá de las carreras del fin de semana, la promoción o el tutelaje. Para ello ha creado todo un 'internado' de la formación del motor: el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor, el CETDM, un centro especializado para pilotos único en todo el mundo que lleva ya cinco cursos.

Una formación completa

Este programa de formación interna a los pilotos en una escuela en la que tienen cubiertas todas sus necesidades para crecer a nivel profesional y personal. En el centro educativo de Cheste, prácticamente anexo al circuito, todos los pilotos reciben por las mañanas formación académica, cada uno adaptada a su edad y curso, mientras que las tardes las ocupan en su especialidad: el deporte al máximo nivel: entrenamientos físicos con ejercicios adaptados, sesiones de nutrición para controlar la alimentación, clases de psicología, simuladores para preparar las carreras, fisioterapia... incluso formación para utilizar sus redes sociales o cómo afrontar las apariciones públicas o entrevistas con prensa.

Eso sí, los pilotos becados participantes en el programa pueden elegir si estar internos recibiendo la formación académica y deportiva o hacer un curso en régimen externo sin la necesidad de residir en el Centro Educativo de Cheste, De una forma u otra, el paso de los pilotos por el CETDM se nota, y es que el equipo de profesionales que se encarga de formar y ayudar a los pilotos en cada uno de los campos comentados anteriormente es de primer nivel.

Nombres de presente y futuro

El CETDM tiene actualmente 18 alumnos, diez de motos y ocho de coches. En dos ruedas nos encontramos, por ejemplo, con Sergio García, que la pasada temporada fue el rookie del año en el Mundial de Moto2, a Joel Esteban, que debutará esta temporada en el Mundial de Moto3 tras conseguir ganar carreras en el JuniorGP, unas victorias que también ha saboreado Adrián Cruces. Pilotos como Juan Rodríguez o Álvaro Fuertes saben lo que es ganar carreras del Campeonato de España, mientras que Mika Pérez ha hecho un gran papel en MotoE. Y no nos podemos dejar a los pilotos de motocross, que también han tenido muchos éxitos en los campeonatos nacionales y autonómicos esta pasada temporada: Bruno Puerto, Jana Sánchez, Enzo Badenas y Manuel López.

Arriba: Adrián Cruces y Joel Esteban, dos talentos de presente y futuro de las dos ruedas. Abajo: entrenamientos en pista y actividades de todo tipo F. P.

En automovilismo también están presentes pilotos de diferentes disciplinas. Con monoplazas, Nerea Martí y Eric Gené han crecido mucho respectivamente en la F1 Academy y el Campeonato de España de F4, en turismos también ha destacado Nerea con el título de campeona de España de GT, mientras que Álvaro García luchó el campeonato de España de turismos hasta la última carrera. También ha habido muchos éxitos en karting con Dani Macià, que también ha competido en Fórmula 4, así como con Dani Briz, Álvaro Gutiérrez, Adrián Benito o Nacho Tuñón.

Si algo tienen en común todos estos pilotos, además de tener la oportunidad de crecer en un centro de tecnificación único en el mundo, es el hecho de que podamos considerarlos pilotos de élite a muy temprana edad gracias al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor. Viven por y para su deporte y, si no alcanzan sus metas, no será por no contar con la formación adecuada.

El curso avanza

Resulta obvio que, con estos éxitos, da vez más pilotos quieren formar parte del CETDM, pero para ello deben pasar un proceso de selección hasta acceder a una beca con la que se cubren los costes de este auténtico 'máster' para la formación de pilotos, un campo en el que históricamente el Circuit Ricardo Tormo siempre ha marcado la diferencia, formando no solo a pilotos valencianos, sino llegados de toda España y también desde otros países, una manera de convertir la actividad del circuito en mucho más que un lugar de competiciones y eventos, también de formación, talento y futuro.

Este Centro está avalado por el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana y las federaciones nacionales y autonómicas de motociclismo y automovilismo. A través de las federaciones y el circuito se da la información a los interesados de cuándo se celebran las pruebas de selección y los requisitos para entrar a formar parte del centro. En España seguimos siendo únicos en muchas cosas, y en formación de deportes de motor Valencia está a la cabeza con el Circuit Ricardo Tormo.