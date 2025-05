La Policía Local de Badajoz exige el recibo del seguro del automóvil

J. A. Polo Sábado, 17 de mayo 2025, 13:08 Comenta Compartir

La Policía Local de Badajoz está exigiendo a los automovilistas que detienen en un control aleatorio, el recibo justificante de tener el seguro del vehículo en vigor.

Dicho documento no es obligatorio llevarlo en el vehículo, así lo indicó la Dirección General de Tráfico en el año 2008, pues desde esa fecha las compañías de seguro con actividad en España facilitan a la DGT el fichero FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados), mediante el cual se incluye en los datos del vehículo, ubicado en el Registro de Vehículos de la DGT, el nombre de la entidad aseguradora y la fecha de caducidad del seguro, datos públicos al que tiene acceso la Policía, así como el titular de vehículo y cualquier otra persona interesada, en este caso abonando la correspondiente tasa de 8,67 euros.

El FIVA es una base de datos centralizada en España que contiene información sobre los vehículos asegurados con el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Su principal función es registrar todas las pólizas activas de este seguro, garantizando que ningún vehículo circule sin la cobertura requerida por la ley.

Se estima que casi dos millones de vehículos están sin seguro en España, lo cual es muy fácil de comprobar por la DGT, basta con consultar sus propios archivos y de oficio enviar una carta a los titulares de los vehículos sin seguro, anunciándoles la no constancia de que su automóvil esté asegurado, emplazándolo a que demuestre si tiene póliza, si no es así en un mes iniciar el procedimiento sancionador, que dependiendo del tipo de vehículo y de si está circulando o no, varía la cuantía. Así al ciclomotor circulando 1.000 euros, estacionado 650, al autobús 2.800 o 1.500. Implica además el depósito del vehículo.

Gracias a la informática y la tecnología está permitido incluso no llevar el permiso de conducir, teniendo la DGT un programa que incluye todos los datos del vehículo y del carnet de conducir en el móvil. Con dicho programa se acredita el titular del vehículo, las ITV y el seguro, por tanto, no es obligatorio, aunque conveniente por si sufrimos un apagón informático.

Los Policías Locales pacenses que exigieron el recibo del seguro quizás se les ocurra también pedir el recibo del impuesto municipal de rodaje. La excusa es que estaban en práctica, pues inadecuada lección les está aplicando el instructor de la Academia.