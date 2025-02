Paula Fabregat: «El diseño del nuevo Renault 5 crea un vínculo entre el pasado y el futuro»

Patxi Fernández Lunes, 17 de febrero 2025, 20:10 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

Paula Fabregat es una diseñadora española que ha dejado una huella imborrable en el mundo del diseño automotriz, especialmente con su trabajo en el nuevo Renault 5. Como directora de diseño de Renault para los segmentos B y C, Fabregat ha sido la mente maestra detrás de la revitalización de uno de los iconos más queridos de la marca francesa.

Con una sólida formación en diseño industrial y automovilístico, Fabregat ha desarrollado una amplia experiencia en el sector. Su trabajo en Renault ha sido fundamental para la renovación de la imagen de la marca.

Fabregat ha sido la encargada de liderar el equipo de diseño responsable de la creación del nuevo Renault 5. Su objetivo era rendir homenaje al modelo original, manteniendo su esencia y espíritu, pero adaptándolo a los tiempos actuales y a las nuevas tecnologías.

- En primer lugar, enhorabuena porque yo creo y en el sector también se reconoce que parte, gran parte del éxito de este Renault 5 es por el diseño. ¿Cuál fue la principal fuente de inspiración para este nuevo Renault 5 y cómo se logró combinar, por un lado esa nostalgia del modelo original, pero con las necesidades y con las tendencias del mercado actual?.

Tú mismo has dicho que no se trata de un vehículo retro, sino que es algo que no tiene que ver con un vehículo retro. Es la primera vez que lo hemos hecho, porque efectivamente hay muchísimos coches que lo hacen muy bien retro, no hace falta nombrarlos, pero hay unos coches que se están vendiendo desde hace muchos años y que funcionan súper bien y para mí merecen todo mi respeto y son bestsellers. Pero nosotros lo queríamos hacer de una manera muy diferente, por eso intentamos decir que no queríamos un coche retro, porque hemos evitado todo lo que son piezas más cromadas, que hacen este vínculo a bueno, lo que se lleva mucho ahora también.

Lo que queríamos era reinterpretar y hacer un objeto que fuera súper moderno y que además la gente que no lo conoce, que no conoció el pasado, como pueden ser mis hijos o como pueden ser todas las nuevas generaciones, estuvieran igual de seducidos que lo estuvimos nosotros cuando salió el original. Y entonces era como esta reinterpretación. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero las proporciones, evidentemente queríamos este coche que revolucionó tanto de cuadrado, redondeado y creamos esta plataforma, que yo creo que esto fue lo más complicado, una plataforma que se adaptase a las proporciones que mostramos en el primer surcar.

Y acto seguido, la forma de seguir seduciendo a la gente que conocimos esos coches es con los detalles, porque al final cuando preguntamos a alguien, te escriben un coche, y yo supongo que tú lo sabes también, cuando preguntas a alguien, enseguida te habla de detalles, tiene los ojos verticales, o las luces diurnas tal, o tiene este detalle detrás, o las luces traseras, al final hablamos siempre de detalles, poca gente habla de las proporciones de un coche, es más nuestro terreno como profesionales o como expertos. Entonces la manera de hacer este vínculo entre el pasado y el futuro, era intentar que todos los detalles fueran reconocibles de los coches del pasado, pero al mismo tiempo esos mismos detalles reinterpretarlos también para que el objeto sea súper moderno. De una manera, por ejemplo, con los detalles más tecnológicos, que esto también una vez más no se recuerda al pasado porque no se hace el vínculo con las nuevas generaciones, como por ejemplo el indicador de carga, esto era la parrilla que teníamos en el capó antes, que era térmico.

Entonces pasamos al mundo eléctrico, creamos esta parrilla de otra manera y tenemos el indicador de carga. Es un tipo de gadget, sí, pero este gadget mola mucho porque hace este detalle, este guiño al cambio de tecnología. Entonces yo te diría que sobre todo proporciones para reconocer el R5 y luego sobre todo todo lo que son detalles.

Este es el ejercicio que tuvimos que hacer para hacer el vínculo entre el pasado y el futuro. Y luego, por supuesto, hablo siempre de reinterpretación porque lo que queríamos era un objeto súper moderno, no queríamos un objeto retro. Por eso hablamos muchas veces de retrofuturismo porque es una evidencia que es un R5.

Sí que hemos ido al pasado, pero en realidad no hemos querido una vez más hacer esta tendencia que se lleva mucho ahora, tanto en coches como en muebles, como en decoración, en moda también. Está en la moda mismo, nos vamos siempre al pasado, es circular. Pero queríamos sobre todo hacer un objeto muy moderno, un objeto que cuando lo vean las nuevas generaciones, que es lo que está pasando, digan que es muy molón, es casi un objeto de moda.

Hay sólo dos coches que me han parado en la calle. Uno era el Alpine, el A110, cuando empezamos a producirlo y la gente me paró. Y con el R5 la gente también me para, sobre todo cuando llevo el verde, el amarillo. Pero es que la gente sonríe porque es un coche que hace sonreír, que contagia alegría.

- ¿Qué significa el premio al mejor coche del año ABC como diseñadora y también como española?

A ver, esto no sé si lo puedo decir, pero para nosotros es uno de los premios más importantes que podemos recibir en España. Todos son importantes, pero este es muy importante. Es una alegría inmensa, porque también fue el primer coche que premiasteis en la época, en el 73, con lo cual es la cereza del pastel, como dicen aquí, como dicen en Francia.

Este coche para nosotros es el coche que nos está haciendo renacer después de este periodo tan complicado que hemos vivido, y esto en la serie que acabamos de lanzar lo describimos muy bien también. Estábamos al borde del precipicio y este coche ha sido lo que nos ha reconstruido, el que ha traído todos los cambios y que confirma todo el esfuerzo que hemos hecho todos los departamentos. Nuestro objetivo era realmente que el R5 fuera un coche que volviera a revolucionar como lo hizo el Renault 5 de la época.

Estamos en un momento histórico muy diferente, pero también un momento histórico de muchos cambios y muchas contradicciones y muchos problemas. Entonces el R5 tenía que ser el coche que nos ayudase a cambiar de los híbridos o térmicos a eléctrico. Está siendo muy complicado, porque el mercado todavía no está ahí, por muchas buenas razones, yo las entiendo, es un coche eléctrico, sé lo que es, conduzco un Megane, pero bueno, entiendo perfectamente que mucha gente sea reticente, porque las infraestructuras todavía no están como deberían estar.

Y con este coche, uno de los objetivos era que nos ayudase a que el gran público diese el paso, por lo menos con un segundo coche eléctrico. Ver ahora los resultados que estamos empezando a obtener es como el fruto de todo ese trabajo y el decir, ostras, pues no nos equivocamos y este objetivo lo estamos cumpliendo.

Y sabíamos que teníamos que hacer un coche súper cool, que fuera casi un factor moda y que fuera completamente diferente de los demás para que la gente vaya al concesionario y diga yo quiero este objeto porque es un objeto precioso, es un objeto súper cool que lo quiero tener y me da igual que tecnología lleve dentro, que al final es un eléctrico efectivamente.

Y ver que eso estamos cambiándolo y que la gente está empezando a comprarlo y que estamos empezando a estar en los pódiums e incluso por encima de Tesla, pues es una satisfacción indescriptible, o sea, es lo mejor que nos puede pasar.

- ¿Cómo se concibe esta idea de personalización y qué papel juega actualmente en la experiencia del cliente?

Los coches cada vez los estandarizamos más porque por una cuestión de costes, de diversidad, de fábrica, lo sabéis perfectamente. Entonces con el R5 hemos intentado hacer un giro e intentar proponer cosas muy diferentes que no habíamos hecho nunca antes, pero una vez más porque este coche es muy diferente al resto.

¿Cómo lo imaginamos? Como el R4 y el Twingo es la misma familia, yo estoy preparando muchas cosas para el Twingo que os van a sorprender, que no tienen nada que ver con el R4, porque el R4 y el R5, como es el mismo interior, hay muchas cosas que son comunes. Con el Twingo vamos a hacer otro giro todavía más allá y os va a sorprender muchísimo, por eso lo haremos más tarde, pero son coches que podemos jugar y hacer cosas y experimentar que no hemos hecho una vez más, que no hemos hecho antes, porque son coches muy diferentes, coches que son casi más producto que automoción.

Y al final es una manera de poder personalizar el coche sin que sea muy costoso. Hemos hecho cosas como la Port Baguette, como el 3D Print. Ya hemos sacado la serie Roland Garros…Con el R5 o el R4, no paro.

- ¿Qué desafíos os plantea el trabajar con vehículos y plataformas eléctricas?

En este caso, Luca (de Meo) descubrió la maqueta naranja, que es ya el coche que tenemos hoy en la calle. E inmediatamente nos dijo que había que hacerlo de verdad. No hicimos un show car después de tener el coche. A mí no me había pasado nunca. Teníamos un coche y Luca dijo, quiero exactamente lo mismo.

Y esa fue la complejidad al principio. Pero yo creo que este coche es súper emocional. Pero no sólo para la gente que lo está viendo ahora, sino también cómo lo hemos vivido adentro.

Y yo creo que los coches salen bien cuando hay un buen casting dentro. Hicimos un grupo tremendamente cohesionado, con el cual los tres teníamos una visión a 360.

Conseguimos tomar decisiones muy rápido y yo creo que las adecuadas. Y la prueba es el coche. Así que, como lo digo siempre, detrás de coches importantes hay gente detrás que lo ha hecho realidad. Y en estos tres coches, en el R5, R4 y Twingo, supongo que ya de entrada tienen tanta magia que lo vivimos con mucha magia adentro. No había guerras entre departamentos. Habían objetivos comunes. Y ha sido súper bonito. La presión ha sido fuerte, pero ha sido una presión muy positiva.

- ¿Cómo crees que el diseño debe adaptarse a las nuevas realidades urbanas?

Yo creo que, para empezar, en los SUV y sobre todo en eléctricos, parece una contradicción, pero no lo es porque en realidad teníamos que posicionar las baterías, por eso de repente los coches subieron, porque había que poner las baterías debajo. Esto lo estamos viendo que poco a poco, de hecho el R5 es más alto también, por eso tenemos estas ruedas tan grandes, para que las proporciones sean perfectas.

Personalmente, yo prefiero un coche bajo y más deportivo que no un 4x4. Pero bueno, yo creo que esta tendencia cambiará porque cada vez las baterías van a ser más pequeñas lo que nos permitirá bajar más los coches.

Yo pienso que las cosas van a cambiar, van a cambiar muy rápido. Porque antes la tendencia era la de ir del punto A al punto B lo más rápido posible y esto era lo más guay, el coche deportivo que iba súper rápido, con el que hacíamos giros y derrapábamos. Esto a las nuevas generaciones no les interesa.

Ahora la gente les interesa pasar de A a B y tener una experiencia diferente dentro del coche. Creo que cada vez el interior tomará más importancia, sobre todo en la ciudad, porque cuando vives en grandes urbes, pues efectivamente te pasas mucho tiempo en el coche sin hacer nada.

Y luego, otra forma de ver las cosas es que tenemos que hacer coches que se diferencien mucho del resto, porque cada vez estandarizamos más los coches. Esto lo estamos viendo con el R5, el R4 y el Twingo, que son coches que son casi ovnis, son coches que cuando están en la calle son completamente diferentes al resto.

Y eso es lo que también querríamos hacer, coches inesperados y que aporten con más emoción. Y eso lo vamos a ver también con el estilo de los coches que estamos haciendo porque tenemos dos familias. En una de ellas están el Megane y el Scenic, que son coches mucho más tecnológicos, que son más finos y son más fríos también.

Y luego tenemos la parte de la familia icónica, que es como súper emocional. Y luego tenemos el resto de coches híbridos, que tienen una línea más estándar, si se puede llamar así.

Cuando vemos el Megane o el Scenic, o incluso los más pequeños, lo que hemos hecho es posicionar las ruedas más al exterior, esto lo hemos podido hacer también gracias al tipo de plataforma, y esto nos da mucha más habitabilidad en el interior. De hecho, siempre lo decimos, en realidad al exterior no hay grandes cambios.

Y lo vemos con el Megane, o lo vemos con el Scenic, pero también lo vemos con los coches pequeños, como los vemos con el R5, como lo veréis con el Twingo, o con el R4. Así que esa es la gran ventaja de las plataformas eléctricas.

Ampliar El interior del nuevo R5 también está inspirado en el original, pero no es un coche «retro» F. P.

- ¿Qué consejo les darías a los jóvenes diseñadores que aspiran a trabajar en la industria automotriz?

A ver, ya para empezar, yo lo que me gustaría es que hubiera más diversidad, porque hay muy poquitas mujeres, y yo creo que es importante que cada vez seamos más, porque somos clientes también

Yo vengo de Valencia, donde hice el primer curso de Máster de Transportes, que no lo conocía todavía nadie. Ahora ya evidentemente se empieza a conocer, y yo creo que mi objetivo era irme fuera y entrar dentro de los coches, y a mí no me paró nadie, yo creo que al final es no tengas miedo de nada, y échate a la piscina, y lucha por lo que quieres.

Esto va más por las mujeres, que el mundo de la automoción no es lo que pensábamos antes, del estilista que solo le gustaba la velocidad, eso es mentira, hoy en día no es así. Lo estamos viendo precisamente con el R5, R4 y Twingo, son coches que cada vez son más productos, y nos vamos a focalizar mucho en las experiencias, en cómo vivimos ese trayecto, y no tanto en la velocidad, y entonces ahí entran muchas disciplinas, no entra solo el diseñador de exteriores, entra también los colores y materiales, entra también el visual, entra también el gente que piense en qué experiencias podemos integrar dentro de un coche, entonces aquí el diseño es muy amplio.

Yo les diría: no penséis que solo es diseño de coches, hay mucho más detrás de un coche, y más ahora que nunca, más ahora que las cosas van a cambiar muy rápido y no sabemos ni hacia dónde. Necesitamos a gente polidisciplinar, y por eso que se quiten esta imagen del diseñador de coches, que también están, pero que hay cabida para mucho más.

- ¿Cómo te gustaría que se recordara tu trabajo en Renault y en la industria del diseño automotriz en general?

Me gustaría que se nos recordara como una marca que ha continuado a ayudar a la sociedad, a los cambios sociales también. Me gustaría dejar un granito de arena dentro de todo el equipo enorme que somos, para poder ayudar a seguir cambiando esta sociedad, porque Renault es un coche, es una marca de coches generalista, pero yo creo que precisamente es diferente, y por eso era mi sueño entrar en Renault. Es diferente porque siempre ha propuesto cosas nuevas, y ha propuesto formas diferentes de ver el coche, y bueno, evidentemente la lista es muy larga, desde el Scenic al Twingo, el Avantime, el Espace...es una marca que siempre ha revolucionado para dar respuestas a la sociedad, y yo creo que a mí me gustaría seguir dando respuestas a la sociedad, ahora con los tres coches icónicos, pero también con el Twingo, con el Captur o Symbioz, que por ejemplo, es un coche que creo que es una respuesta perfecta para las familias de clase media de hoy en día, y eso es una satisfacción

Hablamos mucho del R5, R4 y Twingo porque son coches explosivos, súper emocionales, pero yo estoy muy contenta con el Symbioz. O la saga del Clio, y bueno, lo que me gustaría es que se me recordase como que sigo también aportando a que esta empresa siga dando respuestas a una sociedad de una manera global.

- Pero ¿Cuál es tu favorito?

Uf, claro, el R5, la aventura del R5 es inigualable, lo que hemos vivido con este coche no se puede comparar. Porque aparte también era el coche de mi abuelo, es que hay una historia con el R5 porque ya era fan en la época, y aunque estoy orgullosa de cada proyecto que hago, si tengo que destacar uno sería el R5, sí.