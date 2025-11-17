Nuevo Audi Q3: espacioso, mejor amortiguación y etiquetas 0, ECO y C

José AntonioPolo Jerez de la Frontera Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

De cada 10 coches que se matriculan en España, más de seis son de carrocería SUV, en concreto el 62% de las ventas. Audi lanza ahora la tercera generación del Q3, modelo que lleva más de diez años siendo un éxito de ventas y durante muchos meses el diésel más vendido en España.

Además de las ventajas clásicas de los SUV, como la facilidad de acceso, la excelente visibilidad y la práctica distribución interior, la segunda carrocería del Q3 Sportback combina los puntos fuertes de este tipo de vehículos con la estética de un coupé. Su línea del techo, que desciende desde el pilar A, es 29 milímetros más baja que la del SUV, lo que confiere al Q3 Sportback un aspecto aún más deportivo y una silueta más ágil, siendo 1.900 euros más caro.

Se pueden elegir cuatro niveles de acabado, Business, Advanced, S Line y Black Line, más tres etiquetas ambientales. La ECO usa el motor 1.5 TFSI de 150 CV, consumo medio de 6,5 litros de gasolina, precios de 46.620 a 56.370 euros; con etiqueta 0 el 1.5 e-hybrid de 272 CV, consumo oficial de dos litros, real de cinco, precios de 56.120 a 65.750 euros; y con etiqueta C los 2.0 TDI de 150 CV, consumo de 5,7 litros de gas-oil, y el 2.0 TFSI quattro de 204 y 265 CV, consumos de 8,3 y 9 litros, precios de 46.620 a 70.690 euros. Todos con cambio automático de siete marchas, salvo el híbrido que la monta de seis. Se aprecia la equilibrada puesta a punto de la suspensión, la digitalización de la iluminación también aporta ventajas por la nueva tecnología micro-LED de los faros Matrix LED digitales, lo que permite un alto grado de personalización y funciones de iluminación adaptativas y de alta resolución, convirtiendo la noche en día. Otras características destacadas son un motor de combustión eficiente y parcialmente electrificado con tecnología de hibridación ligera que le otorga el distintivo ECO, así como un modelo híbrido enchufable con etiqueta 0 y una autonomía eléctrica de hasta 119 kilómetros. Puede acogerse al plan MOVES III, con hasta 7.000 euros en ayudas a la compra.

En comparación con su predecesor, el nuevo Q3 tiene un diseño aún más emocionante. La amplia parrilla Singleframe y los elegantes y estilizados grupos ópticos están totalmente integrados en el concepto aerodinámico. Visto desde el lateral, una línea horizontal en los hombros entre los faros delanteros y las luces traseras divide visualmente el coche, creando una distribución muy especial de luces y sombras.

Mejor insonorización

La unidad de control del volante integra por primera vez dos nuevas palancas en la columna de dirección. La de la derecha sirve como selector de marchas, mientras que la de la izquierda controla las funciones de iluminación y los limpiaparabrisas. La pantalla de conductor es de 30 centímetros y la central, de 32. También por primera vez en un modelo Audi del segmento compacto es posible equipar cristales acústicos para las ventanillas delanteras, lo que mejora la insonorización interior. El volumen del maletero de 488 litros demuestra la practicidad. Con el asiento trasero abatido, el espacio para el equipaje aumenta hasta 1.386 litros. El asiento trasero se puede desplazar longitudinalmente y cuenta con regulación de la inclinación del respaldo. Tiene una capacidad de remolque de hasta 2.100 kilos.

Los nuevos diseños de llantas están disponibles en tamaños que van desde las 17 pulgadas de serie hasta las 20. La anchura de los neumáticos aumenta de 215 a 235 y perfiles de 60 a 40.

Para mejorar el confort se incluye el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda al conductor en el guiado longitudinal y lateral y se ha complementado con la función de asistente de cambio de carril. El sistema ayuda a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia establecida, así como a guiar el vehículo en el carril en determinados tramos de la ruta a velocidades de hasta 210 km/h. También permite cambiar de carril de forma asistida a velocidades de 90 km/h o superiores circulando en autopista.

