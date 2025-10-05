Tesla Model 3 y Model Y: más autonomía y nuevas funciones para conquistar el mercado

Tesla ha anunciado importantes actualizaciones de hardware para sus modelos más populares, el Model 3 y el Model Y. Estas mejoras buscan optimizar la autonomía y funcionalidad, garantizando que los propietarios disfruten de una experiencia de conducción más completa y eficiente en cualquier clima.

Las novedades más significativas se concentran en el Model 3, que estrena una nueva cámara delantera integrada en la defensa. Esta cámara amplía la visión del entorno en la pantalla central y, lo que es crucial para la conducción diaria, está equipada con limpiaparabrisas y calefacción integrada para asegurar que se mantenga limpia y sin empañamiento bajo cualquier condición meteorológica.

Además, el Model 3 incorpora una nueva palanca de intermitentes rediseñada con precisión para garantizar un control más sencillo durante la conducción.

En cuanto a rendimiento, ambos modelos experimentan un notable aumento en la autonomía gracias a paquetes de baterías mejorados que utilizan celdas de mayor densidad.

La combinación de esta tecnología con la ya líder eficiencia de Tesla se traduce en un rango operativo mayor en el mundo real. En el Model 3, todas las variantes ven incrementada su autonomía: la versión con Tracción trasera ahora ofrece 520 km (WLTP) con llantas de 19 pulgadas, mientras que el Model 3 de Gran Autonomía con Tracción trasera alcanza los 750 km (WLTP).

La variante de Gran Autonomía con Tracción a las cuatro ruedas ofrece ahora 716 km estimados, y el deportivo Model 3 Performance logra 571 km (WLTP). El Model Y también se beneficia de estas mejoras, con la variante Gran Autonomía con Tracción a las cuatro ruedas incrementando su autonomía estimada a 629 km.

En España Tesla ha crecido un 28% en el tercer trimestre del año frente al mismo período del año anterior, lo que le ha permitido alcanzar 12.000 unidades vendidas en lo que va de año, lo que supone un incremento interanual del 9,5%.

Además, la firma estadounidense ha alcanzado el hito de 50.000 vehículos en circulación por las carreteras españolas, de los cuales casi 30.000 unidades se han matriculado en los últimos dos años.

A cierre de septiembre, Tesla ha registrado uno de los mejores meses en el histórico de ventas, tras posicionar el Model 3 como el eléctrico más vendido en España.

A nivel mundial Tesla registró en el tercer trimestre de 2025 un aumento de las ventas del 7% con respecto al año anterior, muy por encima de las expectativas. Después de tres meses consecutivos en descenso, el anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por Elon Musk.

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497.099 vehículos, según un comunicado publicado el jueves, frente a los 440.000 que esperaban los analistas.