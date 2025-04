Scenic se convierte en la punta de lanza de la nueva generación de eléctricos de Renault

Canal Motor Lunes, 4 de septiembre 2023, 17:59 Comenta Compartir

El Renault Scenic cumple 27 años. Nacido en 1996 (cinco años después de la presentación del concept car que adelantó el modelo), este modelo revolucionó el mercado al posicionarse como el primer monovolumen compacto de la historia del automóvil.

Su nombre significa «Safety Concept Embodied in a New Innovative Car», traducido al español como «una concepción de la seguridad a través de un vehículo inédito e innovador». Las familias y sus hábitos de viaje, así como sus compromisos en términos de impacto medioambiental y seguridad, han evolucionado a lo largo de los años, y Scenic ha cambiado constantemente para anticiparse y satisfacer sus necesidades. Hoy, con su motor 100% eléctrico, Scenic reinventa el coche familiar del segmento C, invitando a hacer un viaje mientras conserva su ADN de coche familiar pionero.

Aprovechando los puntos fuertes de la plataforma eléctrica CMF-EV desarrollada por la Alianza en la que se basa, presume de un diseño atrevido, un tamaño reducido para su categoría y un espacio récord para los pasajeros. A esto se añade una batería compacta de hasta 87 kWh, que deja aún más espacio para las proporciones ideales del vehículo.

La potencia del motor de hasta 160 kW (220 CV) permite aprovechar al máximo una conducción dinámica y ágil, adaptada a cada trayecto. A bordo, el confort está a la orden del día para todos los pasajeros, con un espacio interior de referencia gracias al suelo plano y a la larga distancia entre ejes de 2,78 metros.

Esto significa que hay mucho espacio tanto para los pasajeros, con un radio de las rodillas traseras de 278 mm, como para el equipaje, con un volumen de maletero de 545 litros. El innovador techo panorámico Solarbay y el ingenioso reposabrazos trasero completan el paquete de confort integral en el habitáculo.

El sistema multimedia openR link, con más de 50 aplicaciones, permite a los usuarios planificar sus viajes con total tranquilidad y compartir momentos de convivencia. Su firma sonora también es única, gracias a una colaboración excepcional con el artista, compositor y autor Jean-Michel Jarre.

Por último, el nuevo Scenic E-Tech 100% eléctrico será el primer vehículo eléctrico de la gama Renault que se ofrecerá con el acabado esprit Alpine, que expresa a la vez emoción y deportividad. Se seguirá fabricando en la planta de Douai (ElectriCity), como desde su lanzamiento, y saldrá a la venta a principios de 2024.