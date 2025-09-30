HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AiMOGA Mornine F. P.

Oimoga: el robot humanoide que recomienda coches

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:17

La integración de la robótica en el sector automotriz ha dado un paso definitivo con el lanzamiento de AiMOGA Mornine, el robot humanoide de OMODA & JAECOO.

El robot ha hecho su debut oficial en el Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 (GIIAS) en Yakarta, donde demostró sus avanzadas capacidades de interacción en tiempo real y su potencial como asistente inteligente para la recomendación de vehículos.

El AiMOGA Mornine es un proyecto que va más allá de un prototipo. Así, la compañía ha anunciado la comercialización de 220 unidades, confirmando su valor como una herramienta tangible en entornos comerciales.

Durante su presentación, el robot demostró su capacidad para interactuar con los clientes en el idioma local, reconocerlos de forma proactiva y ofrecer recomendaciones personalizadas.

Equipado con sistemas de percepción multimodal y modelos de lenguaje avanzados, el robot es capaz de entender las solicitudes de los clientes, planificar sus propios movimientos y ejecutar interacciones físicas de manera autónoma.

Esta tecnología le permite ofrecer un nivel de conversación natural, mejorando la eficiencia de los equipos de ventas y reforzando la confianza de los consumidores en la marca.

Entre los logros más destacados de este desarrollo se encuentra su capacidad para abrir de forma autónoma las puertas de un automóvil, una novedad que lo convierte en un asistente pionero en la industria.

A diferencia de otras soluciones que todavía se encuentran en fase de demostración, el AiMOGA Mornine ha sido concebido como una solución lista para trabajar en escenarios reales, aportando valor inmediato a la experiencia del cliente y a los profesionales del sector.

Con este avance, OMODA & JAECOO marcan una nueva etapa en la que los robots participan activamente en el proceso de venta de vehículos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  3. 3 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  4. 4 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  8. 8

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  9. 9

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Oimoga: el robot humanoide que recomienda coches

Oimoga: el robot humanoide que recomienda coches