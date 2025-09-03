HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nuevo ID. Polo camuflado F. P.

Nuevos nombres para Volkswagen: el ID. 2all se convierte en ID. Polo

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:52

Volkswagen ha anunciado una nueva estrategia de nomenclatura que fusiona la historia de la marca con su futuro eléctrico. A partir de 2026, la familia de vehículos totalmente eléctricos ID.

comenzará a adoptar las denominaciones más icónicas de los modelos con motor de combustión, una decisión que busca facilitar la transición a la movilidad eléctrica para los clientes. El primer modelo en estrenar esta nueva era será el ID. Polo, cuyo prototipo se conocía hasta ahora como ID. 2all.

Según Thomas Schäfer, director general de Volkswagen, la medida responde al arraigo que tienen los nombres de sus modelos en la mente de las personas. «Los nombres de nuestros modelos son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad, el diseño atemporal y las tecnologías para todos. Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro. El ID. Polo es solo el principio», afirmó.

La marca seguirá comercializando sus vehículos convencionales con sus nombres actuales, pero cada nueva generación de modelos con motor de combustión tendrá su correspondiente versión eléctrica dentro de la familia ID. La estrategia pretende ofrecer una orientación intuitiva a los clientes en la gama de productos, combinando la confianza en nombres consolidados con la tecnología de vanguardia.

ID. GTI y ID. Cross: La Electrificación de Leyendas

La nueva estrategia no solo se aplicará a los modelos más populares, sino que también recuperará los nombres más emblemáticos de la marca. Martin Sander, miembro del Comité Ejecutivo de Ventas y Marketing, confirmó la electrificación de una de las submarcas más fuertes de la compañía. «Estamos llevando una de nuestras marcas más fuertes, GTI, al mundo eléctrico. El modelo ID. GTI Concept, que también se lanzará en 2026, entrará en producción como ID. Polo GTI. Ofrecerá una dinámica excepcional y mucho placer de conducción», señaló Sander.

Además del ID. Polo y el ID. Polo GTI, Volkswagen presentará en el próximo IAA MOBILITY de Múnich el prototipo de un nuevo SUV compacto eléctrico, el ID. CROSS Concept. La versión de serie de este vehículo, el ID. Cross, se lanzará a finales de 2026 como la contraparte eléctrica del popular T-Cross.

El estreno de estos nuevos vehículos marca el inicio de una era que, según Volkswagen, hará que la conducción eléctrica sea más asequible y accesible que nunca. Los nuevos modelos muestran claramente que la marca está respondiendo a las opiniones de los clientes, integrando mejoras significativas en el diseño y la funcionalidad.

Entre las novedades, se destaca un mayor nivel de calidad percibida, con materiales más suaves y la combinación inteligente de controles digitales y físicos. Esta mezcla, que incluye botones y mandos en el volante y la cabina, busca ofrecer un concepto de funcionamiento más intuitivo y personal.

Con esta estrategia, Volkswagen refuerza su compromiso de hacer que la transición a la movilidad eléctrica sea lo más sencilla y atractiva posible para los consumidores. Al unir la herencia de sus nombres más queridos con la innovación de su tecnología eléctrica, la marca busca consolidar un futuro en el que los vehículos eléctricos no solo sean progresistas, sino también cercanos y fiables.

