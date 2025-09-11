Epiq, el eléctrico más barato de Skoda está a la vuelta de la esquina

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Skoda Epiq dará mucho que hablar. Todavía es un prototipo, pero, con un diseño atrevido y minimalista, y con elementos innovadores que destacan soluciones prácticas, el Epiq será el compañero ideal para el uso diario, a la vez que adecuado para viajes más largos. En concreto, un SUV crossover urbano compacto de 4,1 metros de longitud que ofrece espacio para cinco pasajeros cómodamente, cuenta con un impresionante maletero de 475 litros y una autonomía de hasta 425 kilómetros.

Se fabricará en la planta de Volkswagen Navarra, en España, como parte de un proyecto conjunto de desarrollo y producción dentro del BGC de Volkswagen. Con la iniciativa EUCF, el BGC pretende democratizar la movilidad eléctrica para las generaciones futuras mediante la introducción de cuatro coches eléctricos atractivos y asequibles de tres marcas diferentes. La versión de producción tiene previsto su estreno mundial a mediados de 2026.

Skoda Epiq P.F.

Se prevé que el precio inicial del futuro modelo de producción sea comparable al de su homólogo con motor de combustión interna, el Kamiq, en muchos mercados, posicionándose como el vehículo eléctrico más asequible de la creciente gama de Skoda. Esto subraya aún más el compromiso del fabricante checo de satisfacer la creciente demanda de soluciones de movilidad sostenibles y accesibles.

El Epiq es el primer modelo de Skoda que adopta por completo el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid de la marca, aplicado tanto en el interior como en el exterior. Esta filosofía combina robustez, funcionalidad y autenticidad, lo que se refleja claramente en el estilo atrevido y minimalista del prototipo. La pintura mate Cashmere se combina con un Tech-Deck Face negro brillante, enmarcado por luces diurnas LED en forma de T e intermitentes. Los faros están situados más abajo, acentuando el robusto parachoques delantero con su alerón acabado en gris Cosmo. Una nueva línea tornado separa visualmente las secciones de la carrocería, otorga al vehículo robustez y distingue la cabina acristalada del resto del coche, creando un aspecto dinámico y contemporáneo.

Skoda Epiq P.F.

En el interior se centra en la usabilidad y la practicidad cotidiana. El Epiq ofrece amplias opciones de almacenamiento y soluciones inteligentes para el equipaje, como ganchos para bolsas, cierres y compartimentos ocultos bajo el suelo. Reflejando el enfoque «Mobile First» de Skoda, el interior es minimalista y funcional, con carga inalámbrica para teléfonos, compartimentos Simply Clever, así como botones físicos y ruedas de desplazamiento hápticas. Esta combinación de practicidad y diseño inteligente garantiza que el Epiq satisfaga las necesidades tanto de las familias como de los clientes orientados al estilo de vida.

