El Alfa Romeo Tonale coge músculo para acentuar su carácter deportivo

Alfa Romeo abre un nuevo capítulo en su historia con la renovación del Tonale, el SUV compacto que se consolida como embajador del ADN más puro de la marca italiana. Con un diseño más musculoso, gracias en parte a que las llantas salen a la altura del paso de rueda, un frontal más impactante, interiores de mayor calidad y un salto adelante en tecnología y eficiencia, el nuevo Tonale recoge la esencia de lo que ha sido históricamente Alfa Romeo.

En el apartado mecánico, la oferta abarca desde el 1.5 Turbo híbrido de 175 CV hasta el híbrido enchufable Q4 de 270 CV, pasando por el diésel 1.6 de 130 CV, todos actualizados a la normativa Euro 6E-bis. Las transiciones entre motor térmico y eléctrico son ahora más suaves y lineales, optimizando tanto las prestaciones como la eficiencia. La marca italiana no ha facilitado los precios, que los hará públicos con la apertura de pedidos el 2 de noviembre.

Su silueta mantiene proporciones atléticas, pero ahora transmite más aplomo gracias a una vía más ancha y un voladizo delantero reducido, lo que acentúa la sensación de dinamismo incluso en parado.

El rediseñado Trilobo frontal —una seña de identidad de la marca desde los años 50— incorpora ahora un nuevo emblema cóncavo tridimensional, inspirado en los legendarios 33 Stradale y GT 2000, aportando mayor profundidad visual y refinamiento. Los paragolpes ganan musculatura, mientras que las llantas Stile de 19 pulgadas o las Fori de 20 pulgadas reinterpretan el clásico diseño «teléfono» con un toque moderno y técnico.

Los nuevos emblemas en blanco y negro y las letras Tonale oscurecidas completan una estética más sofisticada, acompañada por una paleta de ocho colores, con tres nuevas tonalidades metalizadas que rinden homenaje a la tradición italiana: Rosso Brera, Verde Monza y Giallo Ocra. Además, el techo negro en contraste refuerza su espíritu deportivo y la posibilidad de personalización.

Puertas adentro, el Tonale da un salto cualitativo. Los nuevos acabados en cuero rojo o Alcantara bicolor negro/blanco, con costuras en contraste, aportan un aire artesanal, mientras que el salpicadero forrado en Alcantara y las nuevas luces ambientales degradadas, inspiradas en la textura del histórico Biscione, elevan el ambiente a un nivel premium.

El rediseñado selector de marchas giratorio y las icónicas levas de aluminio billet tras el volante mantienen el vínculo emocional con la conducción pura. Los asientos, ahora con ajuste eléctrico de ocho posiciones, ventilación, calefacción y soporte lumbar eléctrico, garantizan confort total, mientras que los detalles funcionales —como el volante calefactado, los retrovisores electrocrómicos o el sistema de carga inalámbrica ventilada— reafirman su enfoque moderno y práctico.

Dinámica de conducción

El nuevo Tonale reafirma el principio básico de Alfa Romeo: la mecánica al servicio de la emoción. Su chasis perfectamente equilibrado, con suspensión independiente McPherson en ambos ejes y una de las direcciones más directas del segmento (13,6:1), ofrece un comportamiento preciso y comunicativo, como pudimos comprobar por las carreteras cercanas a Pisa y Livorno.

Los frenos Brembo de cuatro pistones, el avanzado sistema de freno por cable (Brake-by-Wire) y las suspensiones electrónicas Dual Stage Valve (DSV) garantizan un compromiso ideal entre confort y deportividad. En versiones superiores, la tracción total Q4 eleva el control en cualquier superficie, sin sacrificar la esencia dinámica de la marca.

Ampliar Por dentro, hay pocos cambios con respecto al Tonale anterior pero se actualiza el sistema multimedia Alfa Romeo

El habitáculo digital del Tonale combina una instrumentación Telescope de 12,3 pulgadas con un sistema multimedia Alfa Connect de 10,25 pulgadas, ambos personalizables y compatibles con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Las actualizaciones OTA (Over the Air) mantienen el sistema siempre al día, reflejando la estrategia de conectividad total de Alfa Romeo.

En materia de seguridad, el Tonale mantiene su calificación de 5 estrellas Euro NCAP y estrena nuevas asistencias de nivel 2, como el control de crucero adaptativo inteligente, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, frenado de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y asistente de atención del conductor. La cámara de 360° con vista de dron y el aparcamientos semiautomático son dos de las novedades más prácticas, pensadas para el uso urbano diario.

El confort se completa con un equipo de sonido Harman Kardon de 470 W y 14 altavoces, portón trasero manos libres, climatizador bizona con sensor AQS y una experiencia a bordo más refinada y envolvente.

La gama se estructura con una lógica más clara y accesible, sin renunciar al espíritu premium. Parte de la versión Tonale, ya bien equipada, y asciende a las variantes Sprint, Ti y Veloce, esta última con suspensión electrónica DSV, llantas de 19 pulgadas y frenos Brembo rojos.

La edición de lanzamiento Sport Speciale se posiciona como la expresión más exclusiva del modelo, con detalles en Alcantara bicolor, costuras blancas en contraste y elementos exteriores en negro brillante y plata. Una verdadera declaración de estilo y rendimiento.

Con su renovación, el Alfa Romeo Tonale no solo se actualiza, sino que refuerza su papel como uno de los SUV más deseables del mercado. Su mezcla de diseño apasionado, tecnología avanzada y sensaciones al volante lo convierten en una pieza clave del renacimiento de Alfa Romeo: una marca que sigue fiel a su promesa de convertir cada trayecto en una experiencia emocional.