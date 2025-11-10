Normas de la DGT a megacamiones de hasta 72 toneladas y 32 metros Pensados para autovías y autopistas, en calzadas de doble sentido tienen trabas para adelantar y las meteorológicas

En el BOE del pasado 23 de octubre se publicaba una resolución de la DGT, que entró en vigor ese mismo día, en la que se establecen los requisitos técnicos que habrán de cumplir los conjuntos de vehículos para poder circular en configuración euro-modular. En el argot de los transportistas se le llama megacamiones, o duotrailer, pero siempre se refieres a los conjuntos que el Parlamento Europeo ha permitido.

Al clásico tráiler compuesto por una cabeza tractora y un semirremolque, de 38 toneladas y 18,75 metros de longitud, llegan ahora estos trenes de carretera con una cabeza tractora que puede transportar 44, 57 y hasta 72 toneladas, y que con los tres vehículos unidos puede medir hasta 25,25 y 32 metros de largo.

Técnicamente deben tener suspensión neumática o equivalente en los ejes motrices, espejos o detectores del ángulo muerto, sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de mantenimiento en el mismo, sistema capaz de detectar automáticamente una situación de emergencia y activar el sistema de frenado del vehículo para su desaceleración a fin de evitar o mitigar una colisión, sistema electrónico de control de estabilidad, y el vehículo motriz homologado para una máxima de 72 toneladas, con 5 kW, más uno si hay pendientes en el itinerario, por cada tonelada, lo cual equivale a 568 CV.

Dispondrán de dos señales luminosas V-2 de luz ámbar, que irán situadas en los extremos superiores de la parte frontal y posterior del mismo; suspender su circulación por carreteras convencionales cuando existan en su itinerario fenómenos meteorológicos adversos que supongan un riesgo para la circulación y cuando no exista una visibilidad de 150 metros, como mínimo, o esté activado por la Agencia Estatal de Meteorología el aviso meteorológico por riesgo extremo de nivel rojo por viento, si el conjunto circula con carga o de nivel naranja, si circula sin carga, así como nivel naranja o rojo en caso de nevada o lluvia, tanto si circula con carga como si va en vacío.

Cuando circulen por vías de una sola calzada no podrán invadir los carriles destinados al sentido contrario de circulación para adelantar a los vehículos que vayan a más de 45 km/h; además, no podrán realizar adelantamientos en rampas con pendientes iguales o superiores al 4% ni en viaductos de grandes dimensiones (más de 150 metros) ni en los túneles.