Las ventas de motos eléctricas crecen un 20% en 2025

El mercado de la moto eléctrica en España por fin se «enchufa» tras dos temporadas en números negativos. Tal y como informa ANESDOR, el sector de la moto y los vehículos ligeros eléctricos cerró el primer semestre de 2025 con un total de 5.400 registros, lo que implica un crecimiento del 20,1% respecto al mismo periodo del año 2024. En el mes de junio, el crecimiento fue del 63,2% con un total de 1.108 matriculaciones.

Por mercados, la moto eléctrica (cómputo de ciclomotor, scooter y motocicleta) cerró en positivo el semestre con un incremento del +23,5% (4.425 uds.).

En cuanto a los canales de distribución, el canal empresa es el que mayor volumen de registros acumula en el primer semestre con 2.165 uds. matriculadas y un crecimiento del +69%. El canal de alquiler, este primer semestre también creció con 354 unidades frente a 176 unidades en el mismo periodo de 2024. El canal particular cayó, con 1.903 unidades matriculadas de enero a junio de 2025, frente a las 2.125 unidades del mismo periodo de 2024.

Respecto al resto de mercados de vehículos de la categoría L eléctrica, de enero a junio los microcoches crecieron un +26% (801 uds.) y los triciclos registraron 98 unidades frente a las 250 uds de 2024.

En lo que respecta al conjunto del sector eléctrico por Comunidades Autónomas, Madrid (2.133 uds.), Cataluña (1.020 uds.) y Andalucía (706 uds.), son las que lideran el ránking de matriculaciones en el primer semestre del año.

El podio de los modelos eléctricos más vendidos este primer semestre lo encabeza el Rieju NUUK (748 uds.), seguido por el Silence S01 (504) y el Yamaha NEO ́S (167).

Pero atendiendo únicamente al canal de particulares, el scooter ONE de la marca española Velca es el más despachado: alcanza una cuota de mercado del 56% frente a sus competidores directos.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «Es una buena noticia para el sector de la moto y vehículo ligero eléctrico que los datos del primer semestre sean positivos y que rompan la tendencia a la baja que arrastramos desde enero del 2023. La industria está invirtiendo muchos recursos en proponer diferentes soluciones de movilidad eléctrica, pero es importante tener en cuenta que la categoría L de homologación europea comprende un conjunto vehículos diferentes, con prestaciones, utilidades y características muy diferentes entre sí y que no todos se pueden electrificar. Por poner un ejemplo, no es factible que las motos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se electrifiquen, ya que eso supondría que para poder igualar las prestaciones que tienen hoy en día, tendrían que montar una batería de unos 400 kg aproximadamente, y con un volumen excesivo que no permitiría realizar ningún tipo de maniobra. Sin duda la electrificación es una parte importante de la evolución tecnológica, pero deberá convivir con otras soluciones como los combustibles ecológicos y otras tecnologías que se terminen de desarrollar y que actualmente están en investigación».