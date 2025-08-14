SYM presenta su nuevo scooter neo-retro, el Fugue 125

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 14 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

El diseño vintage siempre ha tenido su público en el mundo del scooter, sobre todo cuando además incorpora tecnología actual y un confort y dinamismo adaptado a las necesidades de los usuarios urbanos. En este caso, la firma taiwanesa SYM, especialista en scooters y que siempre ha contado en su catálogo con algún modelo de esta categoría, se refuerza con el nuevo Fugue 125, un vehículo que gustará a los amantes del neo-clasicismo por las líneas de su carrocería pero que también cuenta con un completo equipamiento y un precio realmente competitivo.

Su exterior destaca por sus formas redondeadas con matices modernos, y un faro delantero integrado en el manillar que ofrece tecnología Full LED.

Su carrocería presenta un tono bicolor que combina los tres colores disponibles, negro mate, gris y blanco, con unas molduras en acabado cromado. Además, equipa de serie un top case a juego con el color de la carrocería.

El nuevo SYM Fugue 125 es muy ligero, sólo 130 kg de peso en orden de marcha, por lo que promete mucha manejabilidad y facilidad de uso en el tráfico urbano. Para ello, cuenta con un motor monocilíndrico de 125 cc que ofrece una potencia de 10,7 CV a 8.250 rpm y un par motor de 10 Nm a 6250 rpm.

Equipa una suspensión delantera con horquilla telescópica de 90 mm y un doble amortiguador trasero, frenos de disco en ambas ruedas con sistema ABS y neumáticos en dimensiones 110/70 R12 y 120/70 R12.

Ampliar SYM Fugue 125 sym press

El equipamiento de serie es moderno e incluye sistema Smart Key con inmovilizador de parking, que permite encender y apagar la moto sin necesidad de sacar la llave del bolsillo, iluminación Full LED, toma USB y pantalla LCD completamente digital.

Destaca además por su correcta capacidad de carga y, bajo el asiento, ofrece una capacidad de 27L, espacio suficiente para guardar un casco tipo jet, además de pequeños enseres. Su suelo plano permite transportar cómodamente bolsas o mochilas entre los pies. En la parte frontal, incorpora un gancho portabultos. Además, el Fugué 125 incluye de serie un top case integrado en la estética retro del modelo.

El nuevo Fugue 125 está disponible por 2.999€ con seguro gratis, top case de serie gratis y 5 años de garantía sin coste añadido.