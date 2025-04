Probamos el SYM ADX 300, un órdago en el segmento de los crossover de media cilindrada

Iván Bolaño Doforno Miércoles, 23 de abril 2025, 13:00 Comenta Compartir

Quién nos iba a decir en aquel salón de Mila´n de 2016, cuando Honda sorprendió al mundo con el X-ADV 750, el primer scooter con cierta configuración Off Road y un innovador concepto que dejó tan perplejo como desconfiado a todo el sector de las dos ruedas (incluidos a los periodistas que allí estábamos presentes), que su atrevimiento llegaría tan lejos.

Nueve años después, aquella apuesta resultó tan convincente que no sólo inauguró su propio y exitoso segmento, sino que la tendencia fue irradiando hacia otras cilindradas y contagiando a muchas otras marcas, hasta el punto de que la mayoría de principales players de la industria en la actualidad ya no carecen en su catálogo de su scooter crossover de media cilindrada, dando opciones a aquellos usuarios que se quieren sumar a la moda de estos vehículos que combinan unas capacidades dinámicas y prácticas adaptadas al uso mayoritariamente urbano con el atractivo estético de la aventura.

SYM se estrenó con el ADX 125 el año pasado, y ahora ataca al «pastel» que mejor está funcionando presentando su versión de 300cc, un modelo con el que la firma taiwanesa manda un órdago al resto de jugadores (principalmente al Honda ADV 300, Kymco DTX 350, Zontes 368G y Keeway Vieste 300XDV), con una propuesta que, si bien no apuesta por ofrecer las máximas prestaciones y gadgets tecnológicos, opta por ofrecer una relación calidad/precio realmente atractiva: el desembolso es de tan sólo 4.599 euros, es decir, unos 1.000 euros menos que el Kymco y el Zontes, y más de 2.000 euros por debajo del Honda. Tan sólo el Keeway es más económico, situando el suelo de la categoría en los 4.190 €.

El nuevo ADX 300, que acabamos de conocer y probar en Córdoba invitados por los responsables de su empresa distribuidora en España desde hace dos décadas, Motos Bordoy, entra en al segmento a su manera, la que suele tener SYM, marca que tiende a poner el foco sobre todo en un buen comportamiento dinámico y una robustez general de sus productos. El nuevo modelo mantiene esta tradición, como hemos podido comprobar en vivo y como veremos más adelante.

Pero antes de subirnos, la sensación que produce en parado ya es buena. Su estética es contundente, con una carrocería de líneas sobrias pero modernas y detalles que transmiten a primera vista esa intención de evocar la aventura más allá del asfalto, aunque en realidad -como sucede en el resto de modelos competidores- su uso esté enfocado mayoritariamente a zonas urbanas y esas supuestas propiedades off road se quedan más bien en un ejercicio cosmético. Pero es lo que impera y SYM cumple con la moda: neumáticos mixtos, horquilla delantera con un recorrido de 125 mm y los paramanos de serie «disfrazan» a este scooter de crossover. A la causa se suma esas líneas marcadas tipo SUV y un parabrisas ahumado de corte deportivo. La carrocería está disponible en colores gris, blanco y negro. La sensación general de calidad en acabados y materiales es correcta, sin grandes alardes.

Una vez a bordo, nos acomodamos en el amplio asiento, situado a tan solo 790 mm del suelo y por tanto muy accesible para todo tipo de usuarios. El peso con el depósito de gasolina de 16 litros lleno es de 200 kg, en la media del segmento, y los movimientos en parado no generan demasiado esfuerzo. El habitáculo es espacioso, sin embargo, las primeras sensaciones ergonómicas son algo extrañas para un scooter: las plataformas para los pies (algo reducidas debido al túnel central) están elevadas y provocan que nuestras rodillas también se eleven más de la cuenta, algo que unido al manillar ancho y algo lejano, hace que nuestra posición inicialmente no sea del todo natural; hay que acostumbrarse, y esta impresión inicial va desapareciendo, sobre todo cuando afrontamos algún tramo de curvas, pues con una ligera inclinación del cuerpo del conductor hacia delante todo resulta mucho más lógico: al final, y después de todo el día encima de la moto, me resultó confortable y no causó el mínimo cansancio. Otro elemento de corte Off road es ese citado manillar plano y ancho, que ayuda mucho a manejar el vehículo con soltura.

Un notable para la instrumentación, que cuenta con una pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, con tres interfaces disponibles y una extraordinaria visibilidad, tanto por sus dígitos de gran tamaño como por el buen contraste de la pantalla en sí. La conectividad todavía no está planteada. Desde el mismo dashboard podemos desactivar el control de tracción, una opción que valorarán quienes se atrevan a meterse en alguna pista de tierra. En cuanto a gadgets y ayudas electrónicas, el ADX 300 cumple el papel en su segmento, y al TFT y el TCS, añadimos los habituales ABS de doble canal, iluminación full led y la smart key, la llave inteligente para encender el vehículo sin necesidad de sacarla del bolsillo. Una curiosidad sobre ella: cuenta con un sistema de radiofrecuencia que, en caso que se le acabe la pila, puede encender igualmente el vehículo.

Como decíamos anteriormente, SYM suele priorizar en sus scooters el comportamiento dinámico y la fiabilidad. Con este crossover enseguida se percibe esa filosofía: el ADX se desenvuelve con garantías en casi todo tipo de terrenos y circunstancias para las que fue concebido. Durante la ruta lo llevamos al límite de sus posibilidades por carreteras secundarias, con curvas variadas y asfaltos irregulares. Lo primero que me convenció fue su motor, un monocilíndrico de 278 cc y 26 CV de potencia a 8000 rpm y un par máximo de 26 Nm -heredado del Cruisym 300, ya Euro 5+- que empuja de maravilla y que funciona siempre con suavidad. Es una mecánica que, sin ser la más poderosa de la categoría, ofrece aceleraciones muy solventes para la circulación por la ciudad y unas velocidades ideales para transcurrir por circunvalaciones o carreteras.

El chasis del ADX es nuevo, con una zona central reforzada, y se asocia a unas suspensiones que cuentan con horquilla telescópica delantera y un doble amortiguador trasero regulable en precarga con recorridos de 125 y 120 mm, un par de centímetros más de lo que suelen tener los megascooters convencionales, con la intención de aportar un poco más de capacidad para afrontar zonas irregulares. En líneas generales, el comportamiento del ADX ofrece una buena combinación de estabilidad, precisión en la trazada y ágiles cambios de dirección. La frenada está a cargo de un disco delantero lobulado de 260 mm con pinza radial de cuatro pistones, y trasero de 240 mm con dos pistones, que resulta solvente y de buen tacto.

Es cierto que comparado con un GT, no ofrece tanta protección aerodinámica o la capacidad de carga bajo el asiento permite guardar solo un casco integral, pero es una alternativa más sport y de estilo concreto. Contamos también con una guantera en el lado derecho del manillar, espaciosa y con dos tomas tipo USB y USB-C, para recargar el móvil en marcha.

En definitiva, un nuevo crossover de 300 para un segmento de reciente creación que empieza a estar plagado de alternativas, y en el que el SYM juega unas cartas concretas: precio realmente competitivo casado a una correcta calidad y, sobre todo, a la fiabilidad de una marca consolidada en el mercado español; y un buenhacer dinámico, sin entrar en grandes parafernalias tecnológicas, que tanto valoran muchos usuarios que lo que buscan es un vehículo práctico que funcione bien en marcha y lo haga durante mucho tiempo.