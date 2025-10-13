La nueva marca Dimentro aterriza en España con tres modelos 100% eléctricos

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:53

De la mano del importador Wellta Motors, que ya comercializa en exclusiva en España marcas como FELO Moto y LETBE, llega la nueva firma Dimentro que, en una primera fase, aterriza en el mercado nacional con tres modelos 100% eléctricos, pensados para cubrir desde la movilidad urbana hasta la conducción más extrema. La gama incluye dos scooters con baterías extraíbles y un modelo off-road de altas prestaciones.

El Dimentro DM-E1 es un ciclomotor eléctrico urbano puede conducirse desde los 15 años con licencia AM. Equipado con un motor en rueda y una potencia pico de 4 kW, es ideal para desplazamientos diarios. Su batería extraíble ofrece hasta 90 km de autonomía. Su precio es de 2.890 €.

El Dimentro DM-E3 es equivalente a una 125cc, alcanza una potencia pico de 7 kW y una velocidad máxima de 95 km/h, gracias a su motor central. Está disponible en versiones de una o dos baterías extraíbles, con autonomías de hasta 180 km y un tiempo de carga de solo 3,5 horas. Parte de un precio de lanzamiento de 3.200 €, o 3.900 € en su versión de doble batería. Incluye tecnologías como control de crucero, doble mando inalámbrico y conectividad multimedia.

Dimentro DT PRO dimentro press

La Dimentro DT PRO es similar a una moto de enduro de 125cc. Ofrece una potencia pico de 13 kW y hasta 120 km de autonomía. Su batería se carga en solo 3 horas, y su precio de lanzamiento es de 5.600 €.

Edu Blanco, Presidente de Wellta Motors: «Nuestro objetivo es consolidarnos como uno de los mayores importadores de motocicletas en Europa, y la incorporación de Dimentro nos acerca un paso más a esa meta. Con esta nueva gama reforzamos nuestra apuesta por la movilidad eléctrica, ofreciendo a los clientes una alternativa real: motos con baterías extraíbles, gran autonomía y un diseño adaptado a las necesidades de las ciudades actuales. Con Dimentro buscamos ampliar nuestro porfolio con productos tecnológicos, competitivos y prácticos, pensado tanto para el uso diario como para quienes buscan una solución de movilidad sostenible y accesible».

