Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 kawasaki press

La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Kawasaki ha desvelado en el Salón de Milán la nueva generación de su famosa superbike, la Ninja ZX-10R que, bebiendo de la experiencia de la firma japonesa en competición y sus siete títulos mundiales de Superbikes, regresa más afilada, más tecnológica y más aerodinámica que nunca.

Esta versión 2026 cuenta con un nuevo paquete aerodinámico, con grandes alerones integrados, que aumenta la carga aerodinámica a altas velocidades para una mayor estabilidad y sensación de control en curva. Se ha optimizado al máximo la eficiencia aerodinámica ajustando el ángulo de ataque y aumentando la superficie de los winglets, logrando un incremento de un 25% en la carga aerodinámica.

Su estética se renueva, para ofrecer una imagen Ninja más agresiva, empezando por su frontal con nuevos faros híbridos compactos, y una toma de aire Ram Air optimizada, además de unos inmensos alerones.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

Su nuevo motor Euro5+ mantiene el alto rendimiento que la caracteriza, ahora con emisiones mejoradas gracias a innovaciones como un segundo sensor de O₂. Es un 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas de 998 cc, que ofrece 203 a 13.200 rpm y un par motor de 114 Nm a 11.400 rpm.

La geometría del chasis se ha adaptado a los nuevos alerones, maximizando la tracción trasera y la fuerza en curva. Cuenta con suspensión BFF y amortiguador BFRC lite, inspirados en WorldSBK. Las pinzas monobloque Brembo M50 y los discos de 330 mm con bomba radial, garantizan un frenado de primer nivel.

El paquete de ayudas electrónicas a la conducción sigue siendo muy completo, e incluye KCMF (asistencia en curva), S-KTRC (control de tracción deportivo), KLCM (Launch Control), KIBS (frenada integrada), Kawasaki Engine Brake Control (control de freno motor), modos de potencia, modos de conducción, KQS (Quick Shifter) y control crucero electrónico.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

La nueva pantalla TFT a todo color de 5» es más grande y totalmente digital. Además, gracias a Rideology The App, se puede conectar al smartphone y acceder a información completa y ajustes personalizables. La navegación paso a paso y los comandos de voz es una de las novedades para 2026.

La versión 2026 de la Kawasaki Ninja ZX-10R se comercializa en dos decoraciones: Lime Green / Blue 24 (que combina el tradicional verde lima con detalles en azul), y Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black / Lime Green (que mezcla negro, gris y verde).

La oferta de Kawasaki contempla también una versión más enfocada a la competición, la Ninja ZX-10RR para 2026, que sigue contando con bielas y pistones Pankl, además de latiguillos de freno delanteros trenzados. El amortiguador de dirección Öhlins ajustable con diseño de doble tubo viene de serie tanto en la ZX-10RR como en la ZX-10R. Este modelo se comercializa en un único color, el Lime Green.

