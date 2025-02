Las nueve motos Triumph que Elvis Presley regaló a sus amigos No cabe duda que recibir una motocicleta de regalo es un hito que te deja marcado. Así lo hizo Elvis Presley hace 58 años cuando compró a la marca británica nueve Triumph para sus amigos.

José Manuel Alonso Jueves, 12 de octubre 2023, 17:27 Comenta Compartir

Triumph desvela una compra por parte del famoso mito del mundo de la motocicleta: Elvis Presley hizo un extraordinario regalo a cada miembro de su 'mafia de Memphis' en 1965.

Tras descubrirse en los archivos de Graceland los cheques originales de la transacción, firmados por el propio Elvis, un hallazgo respaldado por el relato de Jerry Shilling, amigo cercano de Elvis; se puede confirmar que Elvis compró nueve motocicletas Triumph para montar junto a sus amigos más cercanos por las colinas de Los Ángeles.

Elvis Presley es toda una leyenda de la música y un icono cultural. Es el solista con mayores ventas de la historia y una auténtica estrella del cine, con 31 películas de Hollywood a sus espaldas.

También era un motorista apasionado y apareció en moto en varias de sus películas, incluida la Triumph Bonneville 650 Desert Sled roja y plateada de la comedia musical de 1968 'Stay Away Joe'.

Ampliar P.F. Las Bonneville en homenaje a Elvis Presley Las Bonneville en homenaje a Elvis Presley

Pero el acercamiento de Elvis a las Triumph se produjo varios años antes, cuando arranca la siguiente historia, que tiene tanto rock&roll como su propio protagonista. En junio de 1965, Elvis participó en el musical 'Frankie and Johnny' que se rodaba en los estudios Samuel Goldwyn de Hollywood y cuando salía del set, pasaba su tiempo libre con sus amigos más cercanos, conocidos como 'la mafia de Memphis' en su casa de Bel Air.

Jerry Schilling, amigo de Elvis y miembro de su famosa 'Memphis Mafia', compró una Triumph T120 650 Bonneville en Robertson & Sons en Santa Monica Boulevard y cuando llevó la moto a casa, Elvis le pidió dar una vuelta por el vecindario. Jerry, por supuesto, obedeció y Elvis probó la moto y quedó impresionado. De hecho, según regresó, le dijo a su transportista, Alan Fortis, que encargase «una para cada uno de los muchachos, pero… ¡tiene que ser esta noche!».

Ampliar Cheques firmados por el artista para la compra de las Triumph P.F. Cheques firmados por el artista para la compra de las Triumph

Robertson & Sons logró entregar siete motos Triumph esa misma noche, una mezcla de TR6 de 650 y T120 de 650 con doble carburador de alto rendimiento. Juntos recorrieron Bel Air hasta altas horas de la madrugada y sólo se detuvieron cuando los vecinos llamaron a la policía para quejarse. Las motos que faltaban llegaron dos días después y los nueve amigos se aseguraron de aprovechar al máximo el tiempo libre que dejaban los rodajes, saliendo a montar juntos por Pacific Coast High todos los domingos.

Jerry Shilling, amigo cercano de Elvis, recuerda: «A Elvis le encantaba andar en moto y yo sabía que cuando viera mi nueva Bonneville querría probarla... y cuando lo hizo, quería que todos los muchachos tuvieran una para que pudiéramos montar juntos».

Se cree que las Triumph que Elvis compró probablemente eran unidades de 1964, 650 TR6 y 650 Bonneville T120, dos modelos que fueron revolucionarios en cuanto a rendimiento y que, esencialmente, eran la misma moto con uno o dos carburadores y diferentes puestas a punto. La Bonneville del 64 se comercializó en dos colores: Gold y Alaskan White; mientras que la TR6 tenía un característico esquema Hifi Scarlet con Silver Sheen y rayas doradas, además del chasis y la horquilla en negro.

La Bonneville T120 recibió su nombre como homenaje a los múltiples récords de velocidad de Triumph en las salinas de Bonneville y es reconocida en todo el mundo del motociclismo como un auténtico icono del diseño y como la responsable de elevar a Triumph al número uno en rendimiento, manejo y estilo durante los años 60. La 'Bonnie' de 1964 con especificaciones americanas y manillar alto se considera todo un clásico de lo más deseable.

Las nueve motos originales están, actualmente, en paradero desconocido, sin ningún registro formal de su destino tras el verano del 65. Por este motivo, Triumph lanza ahora un llamamiento a los aficionados de todo el mundo para que ayuden a localizar estas motos y descubrir cuál es su destino actual.

Los investigadores de Triumph están ansiosos por escuchar a cualquiera que tenga alguna pista fiable sobre lo que sucedió con cada una de estas motos, o sobre su última ubicación conocida.

Con los seguidores de Triumph y Elvis Presley atentos, hay esperanzas de que algún día una de estas, o todas, motocicletas salgan a la luz y puedan exhibirse junto a otras Triumph históricas. Si alguien tiene alguna información relacionada con el paradero de una de estas motocicletas históricas, la marca pide que se contacte con ellos a través de la web elvistriumph@triumphmotorcycles.com.

Esta gran historia llena un vacío en los libros de historia y añade un nuevo e inédito capítulo a la propia historia de Triumph. Para celebrar esta anécdota en común recién descubierta entre dos marcas icónicas y atemporales como Triumph y Elvis Presley Enterprises, ambas han colaborado en el diseño de una motocicleta única que permita recaudar fondos para una buena causa.

La Bonneville 'Elvis Presley' personalizada, que toma como base el actual modelo T120, presenta un esquema de pintura único realizado por el reputado artista custom J. Daar y está inspirada en las motos de la 'Memphis Mafia' de 1964 y en la Desert Sled del 68 que aparece en 'Stay Away Joe', además de tener influencias del icónico look del concierto 'Comeback Special' de 1968. El diseño luce letras mayúsculas doradas, que representan el nombre de Elvis escrito con luces, así como siluetas sobre un fondo rojo que se hacen eco de la escenografía de este famoso concierto que se retransmitió por televisión en 1968.

Esta motocicleta se ha presentado en el Barber Vintage Motorcycle Festival 2023 en Birmingham (Alabama), dentro del espacio 'Isle of Triumph', junto con otras Triumph históricas, incluida una Bonneville original de 1965, cedida por el Barber Motorsports Museum, de la misma generación de la que compró Elvis.

Durante el festival, el artista custom J. Daar ha comentado: «Fue un honor trabajar en esta increíble motocicleta. Las motos tributo siempre son especiales, pero este homenaje a 'The King' es uno de los proyectos más geniales en los que he trabajado en mi vida. Es una pieza de la que el nuevo propietario podrá estar increíblemente orgulloso de tener en su garaje. No sólo es un diseño único que conmemora una gran historia, también es una excelente forma de recaudar dinero para una causa tan valiosa».

En el Barber Fest también se ha exhibido una guitarra Les Paul especial, única por estar personalizada a juego de la Bonneville T120 customizada por J. Daar, donada por Gibson para ser subastada junto con la moto. La elección de la guitarra también se inspiró en otro ejemplo de generosidad de Elvis; ya que, tras ensayar para el especial 'Comeback Special' del 68 con una réplica de Les Paul, Elvis se la regaló a su chef. El diseño adopta el mismo esquema en rojo, plateado y dorado de la motocicleta, con su destacado gráfico de Elvis en el depósito de combustible y las siluetas de 'el Rey' inspiradas en el estilo icónico del concierto de 1968 repartidos por los paneles laterales y alrededor de la carrocería.

Beth Heidt, Directora de Marketing de Gibson, declara: «Ha sido un honor trabajar en colaboración con el equipo de Elvis para conmemorar su legado durante tantos años; así que, cuando nos enteramos de que nuestros amigos de Graceland y Triumph estaban trabajando juntos en una motocicleta custom única para recaudar fondos para una buena causa, quisimos unirnos al proyecto para honrar el espíritu generoso de Elvis y, al igual que hicimos con nuestra Colección Legends '59 para apoyar 'The Distinguished Gentlemen's Ride' en 2022, esta guitarra personalizada Les Paul combina perfectamente con el increíble esquema de diseño de la moto». «Nos entusiasma asociarnos con una marca tan icónica como Triumph en la presentación de esta Bonneville T120 única y colaborar con Goodwill Homes Community Services en Memphis, una de las organizaciones benéficas favoritas de Elvis» comenta Dana Carpenter, Vicepresidenta Ejecutiva de Authentic Brands Group, propietaria de Elvis Presley Enterprises. «Además, la generosidad de nuestros amigos de Gibson contribuyendo con una guitarra Les Paul a juego de la moto fortalece el legado de generosidad y servicio a la comunidad que representó Elvis Presley».

Las Bonneville personalizadas con detalles y firma de Elvis Presley P.F.

Tanto la Bonneville T120 personalizada como la guitarra Les Paul a juego han sido donadas a la Elvis Presley Charitable Foundation para recaudar fondos para una de las organizaciones benéficas favoritas de Elvis, Goodwill Homes, un centro en Memphis que brinda asesoramiento y servicios a niños que han sufrido malos tratos y sus familias.

Más información







Para pujar por estos artículos tan especiales, los interesados podrán encontrar muy pronto más detalles en la web www.graceland.com