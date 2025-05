Ampliar Espactáculo ante todo P.F.

Franck Allard: «la pasión por las motos no puede esperar» Hace 50 años el gran aficionado a las carreras de enduro, Franck Allard, inauguró AMV en Francia, que apoya a los más jóvenes y vela por la ecología La empresa de seguros para motos no solamente piensa en lo único, el tema económico, si no que participa en los apoyos a los pilotos más jóvenes y por la ecología de ahí su patrocinio en el Campeonato de España de Motocross.