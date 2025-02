Eléctrico, híbrido o de combustión: ¿cómo conducir de manera eficiente?

Canal Motor y Patxi Fernández Jueves, 1 de agosto 2024, 09:49 Comenta Compartir

Muchos conductores solo se preocupan por el consumo y la conducción eficiente al salir de viaje en vacaciones, pero realizar una conducción eficiente a lo largo de todo año nos aporta un ahorro económico, más seguridad y proteger el medioambiente.

Hay que tener en cuenta que la manera de practicar una conducción eficiente depende del tipo de vehículo, ya que no es lo mismo si se trata de un coche de combustión convencional, (gasolina o diésel), híbrido o eléctrico.

Además realizar una conducción eficiente no es sinónimo directo de una mayor seguridad vial. Pero sí es cierto que cuando realizamos una conducción eficiente, somos más conscientes de lo que hacemos al volante, conducimos sin agresividad, circulamos a velocidades más seguras, anticipamos las frenadas, dejamos más distancia de seguridad… comportamientos todos ellos que favorecen la seguridad al volante.

Champions for Safety cuenta con pilotos como Carlos Sainz y Óscar Fuertes, que también aportan su experiencia en la competición y en su conducción diaria para transmitir buenos hábitos, experiencias y comportamientos a la hora de conducir. Para Óscar Fuertes, «en la vida diaria, al igual que en el Dakar, hay que intentar aprovechar la energía del mejor modo posible y organizar el viaje en función de los periodos de descanso y de recarga de energía, en el caso de los eléctricos».

El piloto nos ofrece una serie de recomendaciones para detectar y modificar aquellas creencias ineficaces que determinan nuestros comportamientos de riesgo, para poder desarrollar una conducción más eficiente y segura.

Planificación

El primer paso es planificar el viaje. «Cuando estoy en el Dakar, por las noches tratamos de planificar cómo será la etapa del día siguiente, cuáles son sus dificultades, sus puntos clave, si hay peligros, que ritmo creemos que se podrá marcar… Aunque te fijas en cosas diferentes, también es muy positivo hacer un trabajo de planificación antes de salir de viaje con cualquier coche, y con más razón si es un eléctrico. Si el viaje es largo, planeo la ruta para hacer un descanso durante una recarga rápida y comer algo en otro momento de carga», comenta Óscar.

«Viajar con un eléctrico requiere de cierta planificación y casi siempre hay que parar a recargar sí o sí. Con un coche de combustión con el depósito lleno solemos tener autonomía para llegar al destino, pero de cualquier forma también hay que parar para descansar. Nunca hay que hacerse un viaje largo del tirón, de hecho, hay que parar cada dos horas. No se trata solo del descanso en sí, sino también de romper la monotonía de la conducción, que nos hace bajar el nivel de atención», explica Óscar Fuertes de Champions for Safety.

Ahorrar en eléctrico

Hay numerosas aplicaciones, de las marcas de coches, de los proveedores de energía y de terceros, que facilitan mucho la planificación de un viaje. «Hoy en día tenemos una tecnología increíble en un smartphone. La aplicación que yo uso me dice hasta el precio de la electricidad, si los puntos de carga están disponibles y la potencia que ofrecen», explica Sergio Quesada de Champions for Safety.

Este último punto es muy importante, «no tiene nada que ver cargar en un cargador normal que en un supercargador de alta potencia. Tenemos que saber la potencia máxima de carga que admite nuestro coche y usar cargadores que lleguen a ella, o la superen, para reducir al mínimo el tiempo de carga». Quesada apunta otro «truco»: «A la hora de buscar estaciones de carga en mi app, añado distintos filtros como el de potencia minina o abierto 24h, de esta manera evito cargar en cargadores lentos, o llevarme la sorpresa de que la estación de carga y esté en un recinto cerrado».

También es importante pensar en la recarga en el destino. «Hoy en día la mayoría de los hoteles tienen puntos de carga y en las zonas turísticas hay muchos cargadores públicos. Si vamos a una zona remota y vamos a hacer muchos kilómetros en las vacaciones, hay que encontrar un buen punto de carga que nos sirva como base de operaciones», concluye.

Los secretos básicos de una conducción eficiente

Una vez en ruta, para Óscar Fuertes «la forma más eficiente de viajar es mantenerse dentro de los límites de velocidad. Como en todo vehículo, el consumo de energía es muy sensible a la velocidad y a veces, correr más significa llegar más tarde porque hay que hacer una parada extra para repostar o recargar».

Independientemente del vehículo que conduzcamos, ya sea de gasolina, híbrido o eléctrico, Óscar Fuertes da tres claves para realizar una conducción eficiente. «Se trata de conducir con anticipación, suavidad y fluidez. Anticipación, no solo en el sentido de ir mirando más lejos adelante para conducir de forma preventiva y con un tiempo suficiente de maniobra; sino también a la hora de planear la ruta o de programar el mantenimiento del coche. Suavidad en las aceleraciones, en las frenadas y en el cambio de marchas, si es que el coche es manual. Y fluidez, un poco como resultado de las dos anteriores, manteniendo velocidades constantes adaptadas a la vía por la que circulemos, sin descensos o ascensos de velocidad acusados e innecesarios, porque conducimos con suavidad y anticipación». El piloto madrileño añade: «también es importante llevar unos neumáticos de calidad, silenciosos y con una baja resistencia a la rodadura; y que vayan con las presiones correctas, porque unas malas presiones pueden arruinar un viaje. Tampoco hay que pasarse con al aire acondicionado, ni llevar el coche con más carga de la necesaria, porque el peso es un enemigo del consumo».

Si viajamos con un híbrido enchufable, hay que buscar un punto de carga en nuestro destino, ya sea en el lugar donde nos alojamos, o en un punto público cercano. Óscar Fuertes de Champions for Safety, apunta: «los híbridos enchufables son una solución perfecta para mucha gente. Permiten viajar de un modo más despreocupado respecto a las recargas, y circular en modo eléctrico en los recorridos diarios. Yo, en vacaciones lo recargo todos los días, porque me gusta hacer los recorridos habituales de vacaciones, ir a la playa o a excursiones cercanas, en modo eléctrico y sentir que no dejo huella en el lugar que he ido a visitar».