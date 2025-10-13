KGM Torres HEV, un gran SUV que utiliza la tecnología híbrida de BYD Motor gasolina 1,5 de 177 CV, más dos motores eléctricos combinados son 204 CV, con un consumo real de 5,8 litros

Después de rodar casi 250 kilómetros por autovías y carreteras secundarias con el nuevo KGM Torres HEV, esta es la primera impresión: primer vehículo híbrido de KGM, la eficiencia de un vehículo eléctrico con la flexibilidad de un híbrido, sistema de doble motor gasolina y eléctrico Dual-Tech, en conducción urbana funciona hasta el 94% del tiempo en modo EV (eléctrico), teniendo un consumo de 5,8 litros (autonomía combinada de 1.280 kilómetros). Se ofrece en dos acabados: Trend y Life, con un precio que oscila entre 28.800 y 31.300 euros (campaña y financiación incluidos).

Un coche ideal para el día a día o para quienes quieren hacer largos viajes, ya que aúna en un solo concepto la eficiencia de un eléctrico, la flexibilidad de un híbrido autorrecargable y la robustez de un SUV de gran tamaño, con una longitud de 4,70 metros, anchura de 1,89 y altura de 1,72, estando encuadrado en el segmento SUV-D. Dispone de cinco cómodas plazas y de un amplio maletero de 839 litros (1.662 con la segunda fila de asientos abatida). Pero si por algo destaca el nuevo Torres es por su innovador sistema híbrido, que permite una conducción 100% eléctrica a velocidades de hasta 125 km/h, activando automáticamente uno de los nueve modos híbridos diferentes en tiempo real, lo que hace que la conducción sea más dinámica y placentera.

Ofrece una experiencia de conducción prácticamente eléctrica, gracias a la combinación de un propulsor de gasolina, específicamente desarrollado para automóviles híbridos, con el Sistema Híbrido Dual Tech, que utiliza dos motores eléctricos en serie.

El precio con ayudas y descuentos es de 28.800 a 31.300 euros, garantía de 5 años el coche y de 8 la batería

El sistema, desarrollado por KGM con base en la tecnología híbrida enchufable (PHEV) de BYD, está compuesto por el conjunto e-DHT (que integra el motor térmico, los dos motores eléctricos, la transmisión y las unidades de control) y una batería de iones de litio de gran capacidad de 1,83 kWh y 353 voltios, que pesa 40 kilos.

El motor térmico es un cuatro cilindros en línea, de gasolina, turboalimentado, de 1,5 litros y con 110 CV de potencia máxima, distinto del que emplea el Torres con propulsor de gasolina. Ha sido diseñado específicamente para funcionar con aplicaciones híbridas. Incorpora tecnologías avanzadas de ahorro de combustible, como el ciclo Miller, o un turbocompresor de geometría variable. La relación de compresión ha aumentado hasta 14:1, mientras la presión de inyección de combustible se ha incrementado de 250 a 350 bares, aumentando potencia y reduciendo emisiones.

En cuanto a los motores eléctricos, el primero de ellos tiene la misión de impulsar el vehículo. Ofrece una potencia máxima de 177 CV. Cuando trabaja en conjunto con el propulsor térmico, obtenemos una potencia máxima combinada de 204 CV. Por su parte, la misión del segundo motor eléctrico es la de generar electricidad para cargar la batería.

Robustez, calidad y sofisticación son características del diseño exterior, que se mantienen una vez que entramos en su moderno interior. Las pantallas se despliegan de forma armoniosa, reduciendo al mínimo la necesidad de controles físicos. Un interior centrado en el conductor, cuyo diseño mejora la visibilidad y la facilidad de uso y representa un enfoque moderno del diseño de los SUV.

Dispone de dos pantallas de 31 centímetros más brillantes y con mayor capacidad de respuesta, horizontales y la del panel de instrumentos personalizable. La interfaz gráfica de usuario mejora para ofrecer pantallas más claras, una navegación de infoentretenimiento mucho más fluida, vistas del panel personalizables, control de calefacción de los asientos traseros o funciones como la de arrastrar y usar mapas duales de manera más fluida. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Google Android Auto, por lo que se pueden conectar el móvil a la pantalla para hacer llamadas telefónicas, revisar mensajes, escuchar música o navegar.

