En Extremadura ya hay 1.169 puntos de recarga, pero 313 sin servicio

La infraestructura de recarga pública experimenta un crecimiento del 8,8% durante el tercer trimestre de 2025 hasta llegar a los 52.107 puntos, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC. Se han instalado un total de 4.215 nuevos puntos de recarga, aunque la realidad es bien distinta, porque podrían ser 66.750 si los 14.643 puntos inactivos estuvieran funcionando. El 22% no responde.

España sigue ocupando la cuarta plaza por la cola de las 27 naciones de la UE, habiendo crecido en el trimestre del 18,7 al 21,2 en la tasa sobre 100, superando solo a Italia, República Checa y Hungría.

El indicador de mercado de vehículo electrificado, en el que entran además de los eléctricos todos los híbridos, está dominado por Noruega, 159,9 puntos, Países Bajos con el 88,2, y Reino Unido con 61.

Extremadura ocupa la penúltima posición con solo el 20,1, por delante de Ceuta y Melilla. En la penetración del vehículo electrificado ocupa la última plaza, exceptuando a Ceuta y Melilla. En el indicador sobre la población motorizable ocupa el puesto 15º a costa de Asturias, Canarias y Ceuta y Melilla, con 23,6 puntos cuando la tasa de España es de 27,4. Respecto al vehículo eléctrico sobre el mercado electrificado Extremadura ocupa una mejor posición, aunque por debajo de la media española, 63,3 puntos sobre 100, en el puesto 14, con 57,3, Baleares en primer lugar con 91,8, estando España la última de Europa, con 65,3 puntos.

En la infraestructura de recarga Extremadura sigue por encima de la media española, con 14,2 puntos, en el puesto noveno de 18. De los 52.107 puntos efectivos de recarga de acceso público, 1.169 están instalados en Extremadura, de ellos 714 en casco urbano, y de los 15.343 que no funcionan, por averías o porque aún no tienen la conexión eléctrica (se tardan dos años en conseguir la autorización), 313 corresponden a esta región, 163 en Badajoz y 150 en Cáceres.

La mayoría de los postes de recarga, 724, son de mínima potencia, de 22 kW, estimando la recarga entre 3 horas y 19. En el siguiente nivel de potencia, de 22 a 50 kW, emplean un tiempo de 1,20 a 3 horas, hay 68 en la región. Los que cargan entre 27 minutos y 1,20 horas por tener potencia de 50 a 150 kW existen 211 en Extremadura. Surtidores de energía de 150 a 250 kW, recarga entre 15 y 27 minutos, existen 70 en la región. Y los de máxima potencia, superior a 250 kW para recarga de 10 a 15 minutos, solo existen 96 en la Comunidad.

