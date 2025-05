Elon Musk despedirá a unas 14.000 personas de Tesla, un 10% de la plantilla mundial El empresario, que es el hombre más rico del mundo, ha dado a conocer el despido masivo a través de un correo electrónico a sus empleados, aunque no ha especificado qué equipos concretos se verán afectados Milei se reunirá este viernes con Elon Musk para conseguir inversiones en tecnología y automoción en Argentina

Elon Musk planea recortar más del 10% de la plantilla mundial, unas 14.000 personas, de Tesla debido a la «duplicación de roles y funciones laborales en ciertas áreas», según se desprende de un correo que ha enviado a sus empleados. Esto ocurre en plena crisis de ventas de la compañía.

En concreto, según se lee en el correo al que ha tenido acceso el medio estadounidense especializado en movilidad eléctrica Electrek y recoge EP, Musk ha dicho que se ha hecho «una revisión exhaustiva de la organización» y se ha tomado la decisión de reducir la plantilla «en más de un 10% a nivel mundial», lo que les permitirá ser más «eficientes, innovadores y ansiosos por el próximo ciclo de la fase de crecimiento«.

«Mientras preparamos a la empresa para nuestra siguiente fase de crecimiento, es extremadamente importante analizar todos los aspectos de la empresa para reducir costes y aumentar la productividad», ha escrito Musk en el mail.

De acuerdo con un cálculo realizado por Electrek, «más del 10%» significa el despido de alrededor de 14.000 empleados, ya que la plantilla de trabajadores de Tesla es del orden de 140.000 empleados en total.

«Me gustaría agradecer a todos los que dejan Tesla por su arduo trabajo a lo largo de los años. Estoy profundamente agradecido por sus muchas contribuciones a nuestra misión y le deseamos lo mejor en sus oportunidades futuras. Es muy difícil decir adiós», ha proseguido el texto de Musk, el hombre más rico del mundo.

Asimismo, el citado medio explica que no se sabe qué equipos específicos se verán afectados por estos despidos en Tesla, no obstante, indica que en la red social 'X' (antes Twitter) a dos conocidos ejecutivos de la empresa, Drew Baglino y Rohan Patel, no cuentan ya con la insignia «afiliado a Tesla» que se mostraba antes en sus perfiles.

En este sentido, Electrek explica que Baglino todavía figura como vicepresidente senior de tren motriz y energía en el sitio web de Tesla, y Patel es el presidente de políticas de Tesla y también se ha desempeñado como «un improvisado brazo de relaciones públicas» de Tesla en la red social 'X' .

Malos resultados de entregas en el primer trimestre

Esta noticia se da a conocer tras una caída de ventas de vehículos en el primer trimestre por parte la empresa y en medio de una desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos.

Tesla incumplió las expectativas de ventas para el inicio de este año por un amplio margen y registrando su primer descenso trimestral en cuatro años.

Varios analistas citados por Bloomberg se están preparando para que las ventas del fabricante de vehículos eléctricos se reduzcan potencialmente durante el año, aduciendo la lenta producción de su modelo más nuevo, el Cybertruck, y una pausa en nuevos productos hasta que la compañía comience a producir un vehículo de próxima generación a fines del próximo año.

Tesla entregará su informe de ganancias trimestrales el próximo martes 23 de abril. Los mismos analistas estiman que Tesla aún obtendrá una ganancia de alrededor de 50 centavos por acción, frente a los 85 centavos por acción en el primer trimestre de 2023.

En trimestres anteriores, Tesla ha recomendado una «pausa» entre las fases de crecimiento, esperando que el crecimiento de las ventas sea más modesto hasta el lanzamiento de vehículos de próxima generación como el Model 2 de 25.000 dólares.

Los despidos de Tesla se producen también en un momento en que muchas otras empresas de la industria tecnológica están despidiendo personal, en lo que la agencia de noticias estadounidense llama «un aparente juego de seguir al líder mientras las ganancias de la industria siguen siendo altas».

Tesla terminó el año pasado con 140.473 empleados, casi el doble del total de tres años antes. Ha estado aumentando la producción en dos plantas, una en Austin, EE.UU y la otra fuera de Berlín, Alemania que comenzaron a producir el Model Y a principios de 2022. La compañía comenzó a recortar los precios en toda su línea a medida que esas instalaciones alcanzaron mayores volúmenes.

Las acciones de Tesla han caído un 31% este año, ubicándose entre las de peor desempeño en el índice S&P 500. La acción cayó hasta un 1,2% antes del inicio de la negociación regular el lunes.