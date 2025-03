Las ventas de coches eléctricos se estancan en mayo y reducen su cuota

Juan Roig Valor Lunes, 3 de junio 2024, 13:28 Comenta Compartir

Uno de los mensajes más sonados de 2024 es que el ritmo de adopción del vehículo eléctrico no está siendo tan rápido como se esperaba –o como es necesario para los objetivos de descarbonización de Europa–. Las cifras de matriculaciones de mayo en España confirman este mensaje.

De las 95.158 unidades vendidas durante el quinto mes (+3,4%), 9.180 fueron modelos electrificados –cero emisiones e híbridos enchufables–. Esto supuso un retroceso interanual del 11,9% y que redujeran su cuota de mercado hasta el 9,7%, casi dos puntos por debajo que en 2023.

España no ha sido un país en el que los vehículos cero emisiones hayan tenido una gran penetración –la media europea se sitúa en 18,2%–, pero la asociación nacional de fabricantes de automoción (Anfac), lleva años advirtiendo de que es necesario contar con demanda nacional para que las marcas apuesten por fabricar eléctricos en España.

En términos acumulados, el mercado ha crecido un 6,8% hasta los 431.884 registros. Esto parece indicar que se cerrará el año por encima del millón de unidades, pero aún se encuentra un 23% por debajo de los niveles de 2019. En cuanto a eléctricos, suman 45.154, un incremento del 3,5% pero con una cuota del 10,5%, tres décimas porcentuales por debajo que el año pasado.

Anfac y el resto de patronales de automoción consideran que los niveles «saludables» para España están en torno a los 1,3 millones de registros, volumen necesario si se quiere reducir la edad media del parque móvil, que actualmente supera los 14 años.

El canal de alquiler, uno de los más golpeados por las recientes crisis del mercado de automoción, recupera su ritmo y se prepara para la temporada de verano. En mayo, sus cifras se incrementaron un 27,1% hasta las 27.599.

De su total, según su patronal, Feneval, solo un 1,2% fueron coches cero emisiones. Las alquiladoras están viendo poca demanda por los cero emisiones por parte de sus clientes, suponen cuotas más altas que los térmicos y añaden el incordio de tener que lidiar con la recarga durante las vacaciones. La gran mayoría (53,8%) son modelos de gasolina, y los 'mild-hybrid', los que más crecen: un 230% más.

El canal de particulares es el que más volumen registró en mayo, con 37.421 matriculaciones, un 2,5% más, mientras que el de empresas vio una caída del 10,9% hasta las 30.138. En lo que va de año, este último canal lleva un retroceso del 12,2% hasta las 163.219 unidades.

Desde Anfac afirman que están «preocupados, porque con este nivel de ventas de eléctricos no cumpliremos los objetivos de descarbonización. El sector no para de lanzar modelos con enchufe al mercado, pero solos no podemos tirar más del carro. Sería necesaria una mayor implicación desde la Administración» .