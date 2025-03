Record de ventas de Omoda en espera del modelo eléctrico

Patxi Fernández Viernes, 13 de septiembre 2024, 18:22 Comenta Compartir

El desembarco de marcas chinas en Europa y en España está marcando las pautas en la automoción en 2024. Es cierto que unas firmas lo hacen con más éxito que otras. En el maremágnum de siglas ha destacado la importante evolución de Omoda, que con un único modelo, el Omoda 5, comercializado en nuestro país ha logrado superar la cifra de 4.000 matriculaciones en tan solo cinco meses.

El Salón del Vehículo Eléctrico de Madrid ha sido el escaparate del segundo producto de la marca, la versión eléctrica del Omoda 5, mientras se espera la llegada también inminente de su segunda marca, con un carácter más «premium o de diseño», según ha explicado a ABC Francesco Colonnese, director de Ventas de la firma.

El Omoda 5 se comercializa en la red oficial con un potente motor de gasolina 1.6 turbo de inyección directa, con 185 CV y 290 Nm y cambio automático de doble embrague y siete velocidades.

Está disponible desde 27.900 euros (en el acabado de acceso Comfort) y desde los 29.900 euros (para el acabado Premium, tope de gama), con 7 años de garantía de fábrica o 150.000 km. Además, se puede adquirir, según condiciones de financiación, desde los 22.990 euros, con una cuota de 149 euros al mes.

Ampliar Francesco Colonnese, director de Ventas de Omoda en España F.P.

SUV de tamaño compacto ha vendido ya hasta el 31 de julio (YTD) 3.372 unidades. Esto supone un hito especialmente significativo por ser el primer y único modelo con el que de momento cuenta la marca y por haber superado por amplio margen a otros competidores con mayor trayectoria en el mercado español.

«Estos resultados se deben en gran parte al trabajo de la red comercial. Es cierto que nosotros hemos llegado a España haciendo un intenso trabajo de fondo, porque independientemente de la calidad del producto, es importante contar con una infraestructura con la que garantizar no solo nuestra presencia, sino también el servicio postventa a los clientes, con una garantía y la seguridad de que vamos a tener un catálogo de recambios suficiente para hacer frente a cualquier incidencia», explica Colonnese .

En la actualidad la red comercial de la marca cuenta con más de 60 localizaciones plenamente operativas de las 70 previstas en la primera fase.

El Omoda 5 de gasolina es el primer vehículo que ofrece la marca en España y en Europa, aunque pronto se empezará a vender su alternativa 100% eléctrica -el Omoda 5 EV- y el año que viene llegarán nuevos modelos al catálogo de la firma.

El nuevo Omoda 5 EV estará disponible en el mercado español en los próximos meses. Es la alternativa 'cero emisiones' de la firma china, y tendrá un precio de partida de 37.900 euros, con una garantía de 7 años o 150.000 km. Tiene capacidad para recargar del 30 al 80% en tan solo 28 minutos (con corriente continua a 80 kW).

Ampliar Omoda 5 F.P.

Estas características «lo convierten en una opción accesible y atractiva para aquellos que desean dar el salto a la movilidad eléctrica, además de contar con un completo equipamiento y un nivel tecnológico puntero», explica el director de Ventas de la marca.

Colonesse destaca además el impulso que para la firma va a suponer la puesta en marcha de la fábrica en Barcelona, donde se ensamblarán tanto las versiones térmicas como la eléctrica de Omoda, compartiendo instalaciones con la española Ebro, que igualmente en breve comenzará a fabricar y comerciar vehículos eléctricos y de combustión.

Ampliar Jaecoo 7 F.P.

En su agenda inmediata además está la llegada de la marca «premium o de diseño» Jaecoo, explica Francesco Colonesse. Después de desplegar una amplia red, establecer su centro logístico en el puerto de Barcelona, distribuir las primeras unidades por la red oficial y adecuar el centro de recambios en Azuqueca de Henares, Jaecco celebrará su lanzamiento oficial en España el próximo 17 de septiembre en Puy du Fou, Toledo.

Llega para combinar innovación y el espíritu de aventura expresado en el lema de la marca 'From Classic, Beyond Classic' con el objetivo de conquistar a los clientes más intrépidos «con modelos que combinan innovación y auténticas capacidades off-road para poder explorar cualquier terreno con garantías, tanto dentro como fuera del asfalto». 'From Classic, Beyond Classic' es una reinterpretación de los conceptos clásicos para llevarlos un paso más allá, con valores como la aventura, el diseño y la sostenibilidad como bases de la marca.

El Jaecco 7 es el primer modelo con el que la nueva firma de automóviles todoterreno se estrena en España. Con 4,50 metros de largo, 1,86 m de ancho y 1.68 m de alto, este SUV de tamaño medio ya se puede comprar con un motor gasolina de 1.598 cc y 108 kW (145) CV, cambio automático 7DCT, tracción delantera o 4x4. La variante de tracción total contará con hasta 7 modos de conducción, incluyendo programas específicos para nieve, barro, arena, todoterreno, sport, normal y eco integrados en el sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System). También se ofrecerá una versión híbrida enchufable (PHEV).