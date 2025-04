El precio medio por la compra de coche eléctrico sube un 7% hasta los 30.515 euros El precio es el principal motivo por el que los españoles no se comprarían un coche eléctrico, por lo que la motorización preferida es la híbrida Según un estudio el 53% de los encuestados no conocen las ayudas del Plan Moves III para la compra de un coche eléctrico o híbrido enchufable

Patxi Fernández Martes, 26 de marzo 2024, 00:26 Comenta Compartir

El precio medio que pagarían los consumidores para la compra un coche eléctrico ha subido un 7% en el último año, hasta los 30.515 euros, al tiempo que para los modelos híbridos se gastarían un 11% más, hasta 30.596 euros.

En este sentido, el estudio 'Motor 2024' del Observatorio Cetelem desvela que la opción mayoritaria en España por tipo de motorización para una futura compra es la híbrida (en todas sus formas), que mantiene su porcentaje del año anterior con el 44%, seguida por los coches de gasolina, con un 23% (+1 punto porcentual), mismo crecimiento que el coche eléctrico, que ocupa la tercera posición con un 16% (+1 punto), superando a los diésel, que bajan 2 puntos, hasta 15%.

La aceptación del coche eléctrico ha aumentado 1 punto, hasta el 16% de futuros compradores, así como el importe medio previsto para su compra, con un 7% más que en 2023, hasta 30.515 euros, lo que demuestra, según el estudio, que los compradores son conscientes de que estos coches tienen un coste más alto y «lo aceptan».

No obstante, los motivos por los que los españoles no se comprarían un coche eléctrico siguen siendo el precio (60%), aunque cae en 6 puntos, seguido por la autonomía (56%; -1 punto), el tiempo de recarga (37%; -2 puntos) y la falta de confianza, que sube 8 puntos, hasta el 32%. Destaca el descenso de 10 puntos porcentuales de los usuarios que aseguran no disponer de un espacio para recarga, hasta el 30%.

Asimismo, más de siete de cada diez personas con intención de comprar un coche en 2024 se decantarían por uno nuevo, mientras que el 25% lo haría por uno de ocasión, 3 puntos porcentuales menos que hace un año.

Por ello, el gasto medio estimado para el próximo año es de 25.706 euros, un 7% más que en 2023, mientras que para los modelos nuevos sube un 5%, hasta 29.612 euros, y un 12% en los de ocasión, con 14.490 euros.

Además, entre los que han realizado la compra de un coche este año, el precio medio se sitúa en 19.583 euros, un 1% menos que hace un año, al tiempo que el gasto medio para un coche nuevo fue de 25.125 euros, y el de ocasión, 8.330 euros.

Entre los encuestados, el 13% ha adquirido un coches a través de esta fórmula, 2 puntos más, mientras que más de la mitad (55%) estaría dispuesto a adquirir su próximo coche a través del renting.

No se conocen las ayudas del Moves

El 53% de los encuestados no conocen las ayudas del Plan Moves III para la compra de un coche eléctrico o híbrido enchufable, al tiempo que tras conocer lo que significan, el 54% de estos mantienen su negativa a la compra. Además, un 27% de los encuestados afirma que no se plantea comprar estos coches porque las ayudas no se reciben en el momento.

Más información





De este porcentaje y ante una posible reformulación de las ayudas para que el cliente reciba el dinero en el momento de la compra, el 61% apreciaría las ayudas, mientras que el 39% mantendría su opinión inicial. Sobre el 47% que sí conoce estas ayudas, un 31% considera que el plan ha influido positivamente en su decisión.