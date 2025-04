Hyundai sube dos puestos en el mercado español y espera crecer un 5% en 2022

Patxi Fernández Madrid Jueves, 27 de enero 2022, 15:49 Compartir

Para la firma automovilística Hyundai, pese a las circunstancias económicas, las repercusiones del Covid-19 y la crisis de los semiconductores, el año 2021 en España ha sido «espectacular, por encima de lo que esperábamos», según ha reconocido el director general de la marca Leopoldo Satrústegui.

El directivo ha reconocido que tras un primer trimestre desastroso, la segunda mitad del año ha llevado a la firma coreana a crecer «hasta el top 3 de las matriculaciones en España, con el Tucson como el modelo más vendido de su segmento, y el segundo coche con más ventas en España a lo largo del año«.

Hyundai espera aumentar un 5% sus ventas en el mercado español en 2022, hasta las 60.000 unidades, tras haber matriculado 57.508 unidades en 2021, registrando un crecimiento del 26,66% en comparación con 2020.

Tras crecer casi un 27% en 2021 y convertirse en la firma con el mayor crecimiento, ha conseguido ascender dos puestos entre las marcas más vendidas en el mercado español, hasta situarse en la quinta posición.

En este sentido la compañía ha aumentado su cuota de mercado hasta el 6,7%, cuando su objetivo era del 5,6%, puesto que en el año 2020, la cuota de mercado en España ascendía al 5,3%.

Asimismo, la rentabilidad sobre facturación de la red comercial de Hyundai recupera niveles prepandemia, alcanzando la misma cifra que en el año 2019, un 2,1% de rentabilidad. En el año 2020, la rentabilidad de la red de la compañía fue de 1,6%.

La compañía invertirá 45.000 millones de euros en I+D y futuras tecnologías en los próximos tres años en todo el mundo. Además, concretamente, destinará 17.500 millones de euros en electrificación, conectividad y conducción autónoma.

Ampliar Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai España

La Estrategia de Movilidad 2025 incluye 12 modelos eléctricos y tiene como objetivos entrar en el 'top 3' de fabricantes mundiales de eléctricos, vender 560.000 eléctricos y 110.000 eléctricos de pila de combustible al año. «Aunque algunas marcas se han vuelto atrás en su apuesta, nosotros seguimos pensando que el hidrógeno va a tener un gran futuro, especialmente en España, donde el potencial de generación de energías renovables nos va a brindar una gran oportunidad. Es cierto que la infraestructura de hidrógeno es deficiente, y su implantación va a ser más lenta que la de la red de cargadores eléctricos, pero llegará«, ha reflexionado Satrústegui al respecto.

Cero emisiones

En términos de sostenibilidad, la compañía estima que para 2035 todos los vehículos comercializados en Europa sean de 'cero emisiones' mientras que diez años más tarde, para 2045, espera alcanzar la neutralidad de carbono en todos los mercados.

«Esta visión pasa por el compromiso de haber reducido en el año 2040 nuestras emisiones de carbono al 75% por debajo de las cifras de 2019«, ha destacado el director general.

Por modelos, el Hyundai Tucson ha sido el modelo líder de ventas en su categoría y el segundo del mercado, tras matricular 21.258 unidades el año pasado. Le siguen el Kona, con 12.234 unidades; el i20, con 9.382 unidades, y el i30, con 5.376 unidades.

Entre enero y diciembre de 2021, Hyundai ha situado como la segunda marca en matriculaciones de modelos electrificados, tras entregar 16.113 unidades. Contando los 'mild hybrid', el 50% de las ventas de Hyundai corresponde a este tipo de vehículos, unos 28.686 vehículos.

El director general de Hyundai valoró también el funcionamiento de los planes de incentivos a la compra de vehículos de bajas emisiones. en este sentido, Leopoldo Satrústegui reconoce que «el Plan Moves III ha funcionado, eso no se puede negar, aunque es un plan mejorable». Así, defiende que le ha restado eficacia el hecho de que debido a que siendo un plan para toda España, que cada comunidad autónoma sea la responsable de activarlo y de su gestión no ayuda a que los compradores accedan de forma sencilla a los incentivos. También solicitó que las ayudas del Moves III no tengan que pagar el IRPF, así como la puesta en marcha de «planes reales de descarbonización». Desde su punto de vista «lo importante es retirar de la circulación los vehículos de más e trece años, que son los que realmente tienen elevadas emisiones de CO2. Para ello sería bueno que existiesen incentivos para los propietarios que tienen un coche viejo y que por las circunstancias que sean no puede permitiese el pasar directamente a uno eléctrico, porque un coche viejo diésel o gasolina emite un 90% más de CO2 que uno de combustión moderno«.