El fondo soberano noruego, en contra del cheque de un billón a Elon Musk

Juan Roig Valor Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:00

El mayor fondo soberano del mundo, Norges Bank Investment Management (NBIM), ha anunciado que votará en contra del paquete de compensación propuesto para el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, valorado en un billón de dólares (unos 850.500 millones de euros), en la junta general de accionistas que la compañía celebrará el próximo jueves 6 de noviembre.

La decisión del fondo noruego, que gestiona unos 2,1 billones de dólares en activos, lo convierte en el primer gran inversor institucional en pronunciarse en contra de un plan que ha desatado un amplio debate en el mercado por su magnitud y sus implicaciones para el gobierno corporativo de la compañía.

En un comunicado hecho público esta semana, NBIM explicó que su voto negativo responde a su preocupación por «el tamaño total del premio, la dilución y la falta de mitigación del riesgo asociado a la figura del director ejecutivo», subrayando que la postura es coherente con su política general sobre remuneraciones a altos directivos.

«Si bien reconocemos el importante valor generado bajo el liderazgo del señor Musk, el monto total del premio y su estructura nos resultan excesivos», indicó el fondo, que añadió que seguirá buscando «un diálogo constructivo con Tesla sobre este y otros temas».

El plan, considerado uno de los mayores acuerdos de compensación en la historia empresarial, establece una serie de objetivos extremadamente ambiciosos para los próximos diez años. Entre ellos figura elevar la capitalización bursátil de Tesla hasta al menos 8,5 billones de dólares (unos 7,2 billones de euros) y lograr el desarrollo de nuevas líneas de negocio como el robotaxi.

A cambio, Musk podría recibir un paquete total de compensación de valor histórico, que Tesla justifica como un incentivo a largo plazo para mantener al directivo al frente del grupo y acelerar su crecimiento.

Norges Bank Investment Management, que controla alrededor del 1,1% del capital de Tesla con una participación valorada en unos 17.000 millones de dólares (14.800 millones de euros), ya votó en contra de planes similares en 2018 y 2024.

El fondo, que opera bajo mandato del Ministerio de Finanzas de Noruega, mantiene una política activa de participación en las juntas de las compañías en las que invierte, y en los últimos años ha endurecido su postura sobre las remuneraciones de los altos ejecutivos. Su director general, Nicolai Tangen, llegó incluso a invitar personalmente a Musk a cenar en Oslo el pasado año, una invitación que el empresario rechazó tras el voto negativo del fondo a su anterior paquete salarial.

La posición del fondo noruego contrasta con la de otros grandes accionistas. Baron Capital, otro de los inversores de peso en Tesla, anunció este lunes que apoyará el plan de compensación de Musk. En cambio, gigantes de la inversión pasiva como BlackRock, Vanguard y State Street aún no han comunicado cómo votarán. Los accionistas de Tesla pueden emitir su voto hasta la medianoche del 5 de noviembre, en vísperas de la junta anual.

La votación se produce en un momento delicado para el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos. Tesla atraviesa un periodo de desaceleración en sus ventas globales y especialmente en China, su principal mercado fuera de Estados Unidos.

Según datos preliminares de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, los envíos desde su planta de Shanghái cayeron en octubre hasta las 61.497 unidades, un descenso de casi el 10% interanual y el octavo retroceso mensual de 2025. La caída refuerza las previsiones de que la compañía enfrentará un último trimestre difícil en materia de entregas y resultados.

El debilitamiento de la demanda se hace patente también en Europa y en el mercado estadounidense, donde el fin de los incentivos fiscales que impulsaron las ventas en el tercer trimestre ha frenado la entrada de nuevos compradores. Para intentar reactivar la demanda, Tesla ha lanzado versiones más asequibles de sus modelos más vendidos, con precios por debajo de los 40.000 dólares, aunque con menor autonomía y menos equipamiento.

Mientras competidores chinos como Leapmotor y Geely celebraron récords de ventas en octubre, Tesla y BYD registraron descensos consecutivos, consolidando la posición de esta última como segundo fabricante en el mercado chino.

Según estimaciones de Bloomberg, Tesla cerrará 2025 con unas ventas globales de 1,64 millones de vehículos, de los cuales 445.000 corresponderán al cuarto trimestre. La compañía afronta así un doble desafío: convencer a sus accionistas de que el liderazgo de Musk justifica una recompensa sin precedentes y demostrar al mismo tiempo que su modelo de crecimiento funciona en el mercado más competitivo del mundo.