EV4, el primer Kia eléctrico que se fabrica en Europa

Juan Roig Valor Domingo, 24 de agosto 2025, 09:00 Comenta Compartir

Kia ha dado un paso clave en su estrategia de electrificación en Europa con el inicio de la producción del nuevo EV4 en su planta de Žilina (Eslovaquia). Se trata del primer vehículo totalmente eléctrico de la marca que se fabrica en el continente, tras una modernización de las líneas de producción de sus instalaciones europeas.

El EV4, un modelo de cinco puertas desarrollado a partir de la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) del Grupo Hyundai, está concebido, según la propia compañía, específicamente para el mercado europeo. «El inicio de la producción del EV4 es un hito muy importante para nosotros. Demuestra la capacidad técnica y la flexibilidad de nuestras operaciones en Europa», afirmó Marc Hedrich, presidente y director general de Kia Europe.

Por su parte, Tomáš Potoček, portavoz de la filial eslovaca, subrayó el esfuerzo realizado por la planta para llegar a este momento: «Gracias a la combinación de una tecnología de fabricación avanzada y la dedicación de nuestra cualificada plantilla, hemos iniciado con éxito la producción en serie de este modelo».

El Kia EV4 estará disponible con dos configuraciones de batería: una estándar de 58,3 kWh y otra de autonomía extendida con 81,4 kWh. Entre sus innovaciones destaca la posibilidad de carga bidireccional. También incorpora un capó de aluminio para reducir peso y mejorar la estabilidad, y se ofrecerá en ocho colores.

La planta de Žilina, donde se fabrica el modelo, es un centro estratégico para la compañía en Europa. Inaugurada en 2004, cuenta con una superficie de dos kilómetros cuadrados, más de 600 robots avanzados y una plantilla de 3.700 personas. Actualmente, produce modelos como el Kia XCeed y el Sportage, incluidas sus versiones híbridas e híbridas enchufables, que representaron un 25 % de la producción total en 2024.

Con una capacidad anual de 350.000 vehículos y 540.000 motores, la factoría ha fabricado más de cinco millones de unidades desde su apertura y exporta a 83 países, lo que supone alrededor del 11% de la producción global de Kia.

El arranque de la producción del EV4 ha sido posible tras una inversión de 108 millones de euros en modernización, que incluyó la instalación de nuevas tecnologías y una cinta transportadora específica para baterías en la sección de montaje.

La planta de Kia en Eslovaquia también se ha convertido en un referente de sostenibilidad. Desde 2014, ha logrado reducir el consumo de electricidad por vehículo en un 11%, el de agua en un 28% y las emisiones de CO2 en un 13%. Actualmente funciona con electricidad 100% renovable y, a finales de este año, contará con una nueva planta fotovoltaica que cubrirá el 1,5% de su consumo energético total.