Uno de cada cinco cargadores públicos en España no está activo Según Anfac, «España está muy lejos de cumplir los objetivos necesarios de Fit for 55»

Juan Roig Valor Jueves, 10 de octubre 2024, 16:48

Se acerca el final del año y España sigue lejos de los objetivos de electrificación que se han marcado desde el Gobierno, desde la Comisión Europea y desde la asociación nacional de fabricantes, Anfac. A cierre de septiembre, nuestro país cuenta con 37.876 puntos de recarga públicos, un 6,1% más que hace un año (2.178 estaciones nuevas).

Desde la patronal señalan que las metas de Bruselas, recogidas en el marco de 'Fit for 55', se encuentran en los 63.500 puntos para dar cobertura al territorio y al parque nacionales. De nuevo, España vuelve a presentar uno de los principales problemas a los que se enfrenta al desplegar su infraestructura eléctrica: las trabas burocráticas.

Esto supone que aunque hay puestos de carga construidos, aún no se les ha entregado la potencia para funcionar. Concretamente, 10.333 de ellos alrededor de la península. Así, si todos estuvieran activos, habría 48.209 puntos de recarga.

Según Anfac, «los millones de euros que están invirtiendo los fabricantes no son visibles porque no tenemos señales en la carretera que nos indiquen dónde están las electrolineras, como sí que ocurre con hoteles o gasolineras. Estas ya están diseñadas y aprobadas pero no se están instalando».

Otro de los problemas que señala la asociación es el de la falta de infraestructura de carga rápida. Solo el 29% de los puntos instalados tienen más de 22 kW de potencia, pero Anfac señala que el 51% del total debería tener más de esta cantidad para finales de 2024 –algo que no va en camino a cumplirse–.

España cuenta con 2.705 puntos con 150 kW o más –293 nuevos para este año–, lo que supone apenas el 7,1% del total. «No resolver estos cuellos de botella en la infraestructura de recarga de acceso público», afirman desde Anfac, «puede provocar que el crecimiento de los vehículos eléctricos se vea aún más limitado».

Al finalizar septiembre, en nuestro mercado se han vendido 80.232 turismos electrificados –Anfac considera tanto eléctricos como híbridos enchufables–, un 30% menos del objetivo anual de 280.000. «A un trimestre de finalizar el año, España está muy lejos de satisfacer los objetivos necesarios de Fit for 55», sentencian.

En su 'Barómetro de la electromovilidad', la asociación valora la posición de los mercados en función de lo desarrollada que esté este tipo de transporte, otorgándoles una puntuación basada en las ventas, la legislación y la infraestructura de carga. «España, con 21,3 puntos sobre 100, mantiene su posición por la cola, por delante de Hungría (20,5), Italia (19) y República Checa (16,5)».