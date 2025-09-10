HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florian Huettl, consejero delegado de Opel F. P.

El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros

Canal Motor

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:10

El consejero delegado de Opel, Florian Huettl, ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que adopte un enfoque «pragmático» en la regulación del segmento de los coches pequeños.

En una mesa redonda con periodistas en el Salón del Automóvil IAA Mobility de Múnich, el directivo alemán ha advertido que el exceso de normas está haciendo que la movilidad eléctrica en estos vehículos sea demasiado cara, lo que podría tener graves consecuencias para la industria.

Huettl ha señalado que, si bien Opel mantiene su compromiso con la electrificación, la realidad del mercado actual es «dramática». Los altos precios de la electricidad y la falta de una infraestructura de recarga adecuada están afectando la demanda, en un momento en que es crucial renovar un parque automovilístico que envejece rápidamente. Según el directivo, esta situación podría provocar la pérdida de una parte significativa de la industria.

Para hacer frente a este contexto, Huettl ha revelado que la compañía ha modificado su ambicioso objetivo de ser una marca 100% eléctrica para 2028. Ahora, Opel continuará impulsando vehículos híbridos, especialmente en mercados como el español, donde los ve como un paso intermedio crucial para que los conductores se familiaricen con la movilidad eléctrica.

«El nivel de demanda no es sostenible», ha explicado el directivo, lo que ha llevado a la compañía a apostar por un plan más realista que responda a lo que los clientes buscan y pueden permitirse.

La principal preocupación de Opel se centra en la viabilidad del segmento A, el de los vehículos más pequeños y asequibles. Huettl ha sido categórico al afirmar que, «en el ambiente regulatorio de hoy, resulta muy difícil o imposible» fabricar un modelo de este tipo de forma rentable.

La marca aboga por una regulación más «adecuada» que no ponga en riesgo la accesibilidad a la movilidad, un aspecto fundamental para un gran número de consumidores europeos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  8. 8

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  9. 9

    El Badajoz envía dos nuevas remesas de documentos solicitados por la FIFA
  10. 10 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros

El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros