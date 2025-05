La letra pequeña de la deducción del IRPF frena el interés por el coche eléctrico

A. Noguerol Jueves, 29 de junio 2023, 16:56 Comenta Compartir

La deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico, aprobada el martes en Consejo de Ministros, entrará en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves. Una medida con la que el Gobierno quiere incentivar la venta de vehículos eléctricos, y que parece que no ha contado con la buena acogida esperada, ya que las búsquedas de este tipo de coches han caído al conocerse la letra pequeña de la deducción de IRPF.

Mientras que el lunes, tras el anuncio, se disparó la búsqueda de coches eléctricos nuevos desde el 16% hasta el 25%, ha caído bruscamente al día siguiente, hasta el 4%.

La desgravación será deducible durante los dos próximos ejercicios, hasta final del año 2024, mientras que es susceptible de ampliarse un año más cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación que el Consejo de Ministros aprobó a principios de este mes.

Por ello, los usuarios que adquieran un vehículo eléctrico podrán deducir de su declaración de la renta el 15% del valor del coche nuevo comprado desde este viernes hasta el 31 de diciembre de 2024, con opción a ser prorrogado un año más.

También se podrá acceder a la deducción si se abona en el mismo plazo una cantidad al contado de, como mínimo, el 25% del valor de adquisición del futuro vehículo eléctrico, debiendo abonarse el resto y adquirirse el vehículo antes de que finalice el segundo período impositivo posterior, es decir, el siguiente ejercicio, al del pago de esa cantidad al contado.

En ambos casos, la base máxima deducible es de 20.000 euros, que incluirá el valor de adquisición del vehículo, incluidos gastos y tributos, y descontará las cuantías que hayan sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas, como por ejemplo, el Moves III, con el que es compatible la deducción.

Según AutoScout 24, las búsquedas de vehículos eléctricos en Internet han caído hasta el 4% tras conocerse la letra pequeña de la medida, tras haber alcanzado el 25% de las búsquedas el lunes, cuando se realizó el anuncio.

Desde el portal de Sumauto explican que la caída, de 21 puntos porcentuales entre lunes y martes, se debe a que la iniciativa no incluye al vehículo eléctrico usado, no se adelanta el dinero ni se concreta una cantidad visible de ahorro para el consumidor, además de obligar a hacer la declaración de la renta a personas que no están obligados a presentarla por no superar el umbral de ingresos anuales.

Más información





AutoScout24 explica en que la medida obliga a anticipar el dinero por parte del comprador, y que este tendrá que esperar, si compra el coche este año, como mínimo hasta abril de 2024, cuando se inicie la campaña de la renta, para su posible reembolso.