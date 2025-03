La música del 'Stone and Music Festival' se reanuda en plena Feria y trae de viernes a domingo al escenario del Teatro Romano a ... Víctor Manuel, Mikel Izal y 'Los Chichos', en ese orden. Junto a la Orquesta de Extremadura, el mítico cantante asturiano (Mieres del Camino, 1947) ofrecerá este viernes un concierto sinfónico que repasará una dilatada trayectoria musical

–Le regalaron una guitarra con 13 años y a partir de ahí comenzó todo. ¿Cómo fueron sus primeros pasos como artista?

–Cuando no sabes nada tienes que aprenderlo todo, empezar a escuchar a gente que te interesa y que te gusta. A eso se llega por la imitación. Después ya depende de ti y de qué cosas te pasen por dentro. Vas encontrando tu propio estilo, tu propia manera de cantar, de componer. Son cosas muy largas que a veces nos parecen muy breves.

–Sus canciones han sufrido la censura de la dictadura. ¿Qué otro tipo de límites tiene la música ahora?

–Ahora existe la censura personal de cada uno. Antes había un muro y tú tratabas de atravesarlo con tu propia cabeza. A veces te salían las cosas bien y otras mal. Ahora dependes de la esclavitud de las redes. La gente se corta a la hora de dar su opinión o de escribir una canción que pueda ser polémica. Siento que estas cosas son mucho peores ahora que las de entonces, porque ya es una censura personal la que tienes contigo mismo.

–¿No cree que también está vinculado al tema comercial?

–También. Mi generación, y hablo ya de gente muy mayor, ha buscado su propio camino. Yo he hecho siempre lo que he querido y por eso me he equivocado tanto también. Por esa razón he tenido rachas maravillosas y horrorosas. Eso es lo que tienen las carreras muy personales en las que no dependes ni de una discográfica ni de modas. Resulta más difícil todo, pero también más duradero.

–Enlazo para pedirle un balance de su carrera musical.

–Siento que he tenido muchas carreras. La vida se ha alargado y en esa vida me han cabido muchísimas canciones que he escrito, muchísimos escenarios donde he cantado y muchísimos amigos que tengo en este mundo. Esas son las cosas más importantes que me han pasado: no sólo estar ahí al cabo de cincuenta y tantos años, sino haber construido un territorio muy personal alrededor de mi trabajo.

–¿Es ese el secreto para conservar miles de fans?

–Siempre digo que son las canciones. Si estás tanto tiempo en el escenario es porque has escrito unas canciones que hace 50 años le interesaban a gente y otros tantos después parece que le siguen interesando. Y en ese intermedio se van sumando capas de público nuevo, porque la gente de mi edad ya sale poco de casa.

–No sé si tiene alguna canción que considere especial al resto.

– 'Sólo pienso en ti' ha dejado muchísima huella en mi vida. Que una canción fuese útil hace 46 años y lo siga siendo en la actualidad pasa muy pocas veces. Hay días que me encuentro a gente por la calle que se acerca para darme las gracias. Es por esta canción, que toca temas de discapacidad.

–Sus canciones han abanderado causas políticas. ¿Se ha perdido ese espíritu activista de la música?

–Seguramente se ha perdido. Los que vienen detrás han visto que mi generación ha sufrido la censura. Cuando nosotros comenzamos a cantar existía complicidad con los medios. Podías enviar una canción a una emisora de radio y te la programaba. Eso ahora es impensable si la canción plantea el mínimo problema de difusión o matices que están en el límite de lo publicable. Ahora todo el mundo va a pecho descubierto y tienes que cubrirte para que las balas no te atraviesen. Ahora resulta más complicado que canciones que existieron en otro momento se puedan difundir.

–¿Qué canción no puede faltar en el Teatro Romano?

–Hay canciones que si no las cantase el público las echaría de menos: 'Asturias', 'Ay amor' o 'Soy un corazón tendido al sol'. El concierto del Teatro Romano es muy especial. No todas las canciones se pueden cantar con una orquesta sinfónica y un coro. Hay una adaptación, pero la parte esencial del repertorio está ahí.

–Se nota que la ciudad le quiere. Ha vendido muchas entradas.

–La última y única vez que canté en el Teatro Romano fue con Ana Belén en 2005. Ahí grabamos un disco que se titulaba 'Una canción me trajo aquí'. Tenemos un recuerdo maravilloso.

-Hablemos del concierto en sí.

La primera parte contiene canciones de música tradicional asturiana mezcladas con algunas mías muy populares. Lo hice entonces para ver cuánto me había despegado de la música tradicional asturiana, tratando de confrontar canciones mías otras escritas hace 200 años. La segunda parte es la que incluye el repertorio más cercano a la gente.