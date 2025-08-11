Urbanismo ha puesto 45.000 euros en multas por retrasos en dos obras en Mérida

En la barriada de San Juan, como en el resto de Mérida, llovió tanto en invierno y en primavera que las obras de ... mejora del abastecimiento del agua no pudieron avanzar. En la plaza de la basílica de Santa Eulalia o en el antiguo solar del convento de las Concepcionistas, el obstáculo para terminarlas en plazo ha sido algo habitual en la capital extremeña, la aparición de restos arqueológicos y la obligatoriedad de excavar. Pero en otras actuaciones no hay justificación a los retrasos y el Ayuntamiento multa a las empresas.

«Todas las obras pueden estar expuestas a contratiempos pero algunos pueden tener justificación y otros no. La Delegación de Urbanismo es exigente con los plazos porque lo debe ser. Por la ciudadanía y porque las obras están vinculadas a fondos municipales que deben abonarse también en un determinado plazo«, relata a HOY Silvia Fernández, delegada de Urbanismo.

Recuerda Fernández que cualquier empresa adjudicataria que gane un concurso público «sabe sus plazos de ejecución de obra. Y sabe que entre firma el contrato, el acta de replanteo, que es el inicio oficial de los trabajos y hasta cuando los empieza hay un tiempo, semanas. Debe planificarlo todo para que la ejecución se haga según lo firmado. Y nosotros vamos comprobando cómo va la obra en ejecución por fases».

La exigencia de Urbanismo con los plazos, subraya, a la misma que la «comprensión» hacia cierta demora cuando se ve afectada una actuación por algo que es el pan nuestro de cada día en Mérida, la aparición de restos.

El listado de retrasos justificados por este motivo es amplísimo por parte del Ayuntamiento emeritense.

Procedimientos

«Hay que excavar y catalogar esos restos como es legal. Y es comprensible entonces que la obra no pueda seguir al ritmo normal. Eso lo hemos visto a las claras en dos actuaciones como el proyecto de la plaza en el antiguo solar de las Concepcionistas o la remodelación de la plaza de Santa Eulalia», enumera la responsable de Obras del Ayuntamiento de la capital de Extremadura a este medio.

Si no hay justificación, se inicia un procedimiento administrativo por parte del Ayuntamiento de penalización, de multas.

«Somos muy exigentes con los plazos de las obras por la ciudadanía y los propios presupuestos» Silvia Fernández Delegada de Urbanismo

En este sentido, Urbanismo ha fijado sanciones relevantes, por ejemplo, a dos empresas, Imesapi y Cubillana, ejecutoras de dos de las actuaciones más importantes en la ciudad en los últimos años.

Imesapi, con sede en Madrid, desarrolló, por 1,4 millones, la plataforma única en las calles Félix Valverde Lillo, Arzobispo Mausona y Camilo José Cela. Las obras, a las que se presentaron seis empresas, empezaron en julio de 2021.

Acabaron en mayo de 2022, aunque posteriormente se volvió a cerrar un tramo de una de las calles, Valverde Lillo, para reponer adoquines y otros desperfectos. Según informa Urbanismo, Imesapi ha recibido una multa de 26.000 euros por retrasos no justificados.

Mientras, la sociedad emeritense Cubillana fue la ejecutora de la segunda fase de la duplicación de la calzada en la avenida del Río. Contaron con un presupuesto de 2,1 millones.

A la licitación se presentaron un total de 23 empresas, esto es, hubo mucho interés en esta licitación. El plazo de ejecución era de 12 meses a partir de la firma del contrato con la empresa adjudicataria. Los trabajos arrancaron en marzo de 2021 y finalizaron en julio de 2022.

La Delegación de Urbanismo detectó demora que no estaba justificada y le ha impuesto una sanción de 19.000 euros a esa constructora por no terminar la ampliación del desdoblamiento de la avenida del Río en el plazo estipulado.