HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Confluencia de las calles Camilo José Cela con Arzobispo Mausona, una de las obras finalizadas con retraso. HOY

Urbanismo ha puesto 45.000 euros en multas por retrasos en dos obras en Mérida

La demora en la peatonalización de Valverde Lillo acarreó 26.000 euros a Imesapi; la de la avenida del Río, 19.000 a Cubillana

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:41

En la barriada de San Juan, como en el resto de Mérida, llovió tanto en invierno y en primavera que las obras de ... mejora del abastecimiento del agua no pudieron avanzar. En la plaza de la basílica de Santa Eulalia o en el antiguo solar del convento de las Concepcionistas, el obstáculo para terminarlas en plazo ha sido algo habitual en la capital extremeña, la aparición de restos arqueológicos y la obligatoriedad de excavar. Pero en otras actuaciones no hay justificación a los retrasos y el Ayuntamiento multa a las empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  3. 3 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  4. 4 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  5. 5 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  6. 6 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  7. 7

    Confirman el sobreseimiento de una presunta agresión sexual a una niña de 4 años
  8. 8

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros
  9. 9

    Jarilla vuelve a tener bar: «El pueblo está eufórico»
  10. 10

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Urbanismo ha puesto 45.000 euros en multas por retrasos en dos obras en Mérida

Urbanismo ha puesto 45.000 euros en multas por retrasos en dos obras en Mérida