La Unesco responde a Fondenex que investigará si el AVE daña el acueducto de los Milagros

La asociación Fondenex explica en una nota que ha obtenido respuesta de la Unesco sobre las peticiones que hizo hace meses para que investigara ... si las catenarias que se están colocando para meter el AVE hasta la estación dañan el acueducto de los Milagros.

«El director de la Oficina de Normas Internacionales y Asuntos Jurídicos de la Unesco ha comunicado a Fondenex que daba traslado de nuestro informe al centro del Patrimonio de la Humanidad del Sector de Cultura de la Unesco, que es punto focal y coordinador de todos los asuntos relacionados con el Patrimonio de la Humanidad», explica el Fondo en su comunicado.

Ahora esperan que los responsables de la Unesco valoren si la instalación de las torres para el tendido del nuevo tren que se han colocado a pocos metros de monumento va en contra de la protección. Fondenex ha acudido también a la Junta de Extremadura y a los tribunales. Quieren que Adif retire los postes tan cercanos al monumento y busque alternativas menos lesivas para pasar por los Milagros.

El colectivo no denuncia posibles daños graves sobre los vestigios romanos, sino contra la contemplación del monumento porque ahora se ve rodeado de cables y torres desde Marquesa de Pinares. También recuerdan que el Consorcio, por estatutos, no es un organismo con potestad para autorizar obras. En realidad, aclara, decide la Dirección general de Patrimonio. Por eso sospechan de prevaricación si no lo ha autorizado la dirección general.