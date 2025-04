Fondenex denuncia ante la Unesco la red eléctrica del AVE junto a los Milagros de Mérida

El Fondo para la defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, Fondenex, integrada por activistas que llevan décadas denunciando las agresiones a los ... monumentos de la ciudad, da un paso más allá en su cruzada contra las obras del AVE en Mérida.

La semana pasada criticó la forma en la que se está metiendo el tendido eléctrico por el Albarregas y ahora anuncia que lo ha denunciado ante la Unesco.

Según explica su secretario general, Santos Lozano Palomeque, han abierto un procedimiento en la Unesco porque quieren saber si ha habido dejación de funciones en algunos de los organismos que tienen que velar por el patrimonio local. Aunque no lo nombra de forma directa, las sospechas de dejación de la asociación recaen para ellos en el Consorcio. Los voluntarios de Fondenex han redactado un informe y lo han enviado a la Unesco pidiendo que investigue si en esta obra se está cometiendo algún delito patrimonial.

El Consorcio ya respondió la semana pasada que Cobra, la empresa instaladora del tendido eléctrico y Adif como promotora, tienen licencia porque se está haciendo un seguimiento arqueológico permanente. Todos los movimientos de tierra se supervisan por un arqueólogo y la empresa tiene la obligación de someterse a los criterios que dicte el Consorcio.

En Fondenex creen que si está es la actuación, parte de una premisa equivocada. No denuncian posibles daños graves sobre los vestigios romanos, sino contra la contemplación del monumento porque ahora se ve rodeado de cables y torres desde Marquesa de Pinares. También recuerdan que el Consorcio, por estatutos, no es un organismo con potestad para autorizar obras. En realidad, aclara, decide la Dirección general de Patrimonio. Por eso sospechan de prevaricación si no lo ha autorizado la dirección general.