Susto en los apartamentos MPD de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado Se originó una intensa humareda negra pero la rápida intervención de los bomberos ha evitado daños mayores

Celestino J. Vinagre Viernes, 22 de agosto 2025, 13:59 Comenta Compartir

Susto en pleno centro en un apartamento turístico. Una intensa humareda negra ha salido de una de las habituaciones del hotel Apartamentos MPD, en la calle Pontezuelas. Se ha originado, según las primeras investigaciones, por un pequeño incendio en un aparato de aire acondicionado. Ha sucedido poco antes de la una de esta tarde.

Según ha podido saber HOY, los bomberos han acudido con prontitud tras la llamada de alerta del personal del alojamiento, que dispone en su conjunto de 22 habitaciones y se encuentra a menos de un kilómetro del Museo Nacional de Arte Romano, el Teatro y Anfiteatros Romanos y de la basílica de Santa Eulalia.

«Ha sido muy llamativo por el humo negro pero el daño real no es significativo», ha indicado a este diario un bombero apostado en la plaza que cobija ese edificio de viviendas, levantado en el solar en el que se encontraba la empresa jamonera Resti, en la confluencia de las calles José Ramón Mélida, Pontezuelas y travesía de la Rambla Santa Eulalia.

Dos dotaciones de bomberos se encontraban a los pocos minutos junto al hotel MPD tras el incendio originado en un aparato de aire acondicionado que no se extendió por más habitaciones.