Status Quo llena de rock and roll puro el Teatro Romano de Mérida en el arranque de su gira

Ya se sabe que en el Teatro Romano hay que ir con el freno echado. Llevan las bandas un limitador de decibelios para proteger el ... monumento. Pero ni el limitador frenó la fiesta de Status Quo anoche en el Teatro Romano y montó una fiesta entre sus incondicionales. Empezaron con primeros y reconocibles compases de su particular invitación al amor y a compartir rock and roll con 'Caroline'. Tras un viaje por los años setenta que completaron con 'Rain', Little Lady' y 'Softer Ride' llegó 'Begining of the end', uno de sus temas más reconocibles en el inicio del siglo XXI.

Pero fue solo un espejismo, y tras 'Hold you back' llegó un mix con temas como 'What are you proposing', 'Down the dustpipe', Wild side of life' y, para rematar, 'Mistery Song'. Puro rock and roll.

Pronto llegaría uno de los momentos más esperados del concierto con 'In the army now', la canción lanzada en 1981 por Bolland & Bolland y que Status Quo versionaría y lanzaría apenas cinco años después, convirtiéndola en todo un éxito mundial.

Y a partir de ahí la locura, con un tramo final que encandiló a unos espectadores conscientes de lo que estaban contemplando. Mucha guitarra, mucho bajo y, sobre todo, un sonido más que reconocible, con 'Roll over lay down', 'Down Down' y, sobre todo, la inconfundible 'Whatever you want'.

Pero todavía quedaba algún cartucho en la recámara de estos veteranos rockeros, que regalaron al público una versión de 'Rockin' all over the world' y cerraron con un viaje de regreso al sonido más puro de los años setenta con 'Don't waste my time'.