La segunda edición del Festival Cinebeat trae 37 conciertos en esta semana a Mérida Casi todo se concentran entre sábado y domingo; el jueves es el inaugural, de la banda Bulo, en el Templo de Diana

Celestino J. Vinagre Lunes, 13 de octubre 2025, 07:37 Comenta Compartir

El Festival de Cine y Música de Mérida, el Cinebeat, entra en su segunda y última semana acumulando el grueso de sus actividades previstas. Arrancó el jueves con películas para escolares en la Sala Trajano, películas de temática musical y se repitió proyección cinematográfica el viernes. Pero el grueso de la segunda edición de Cinebeat se concentra esta semana.

En el fin de semana, 17 y 18, habrá 35 conciertos. En diez horas cada día, con espectáculos de 50 minutos cada uno, se desarrollaran en diferentes salas del centro de la capital extremeña. Son Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado, como el año pasado, exclusivamente para los socios de la asociación cultural Escena Sonora.

Bulo, la banda compuesta por varios miembros de 'Los Robe', realizará su primer directo en el concierto inaugural el jueves 16 en el Templo de Diana, donde también actuarán el grupo granadino Srta. Trueno Negro, del que forma parte el batería extremeño Roberto Escudero -quien se fue con Los Planetas en su última gira (Súper 8)- y los cacereños Hombre Tigre, la agrupación que ganó el premio a Mejor Concierto de la edición pasada.

Además, uno de los productos estrella de la edición pasada, y también de esta, será el certamen de videoclips que se celebrará pasado mañana miércoles, en el Teatro Cine María Luisa. Se proyectarán los diez videoclips finalistas antes de decidir el vencedor de esta segunda edición.

Después del concurso, la artista emeritense Anhbel celebrará su primer concierto ante su público, en el Teatro María Luisa, a partir de las 21 horas y con entrada gratuita.

Temas

Videoclips