Sale a concurso una oficina para atender a migrantes censados en Mérida

C. J. V.

MÉRIDA.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Un lugar para que los inmigrantes que viven en la ciudad reciban asesoramiento y se facilite su inclusión social. El Ayuntamiento saca a concurso la puesta en marcha y gestión de la Oficina Técnica de Atención a Personas Migrantes, donde se ofrecerá orientación jurídica, apoyo social, acompañamiento empresarial y recursos para facilitar la integración, «la convivencia y la plena inclusión de estas familias».

Se trata, asevera el Gobierno local, de una iniciativa pionera en Extremadura. Está destinada a la inclusión y orientación de la población extranjera residente en la ciudad con NIE (número de identidad extranjero) español. Es un código único asignado a los extranjeros que tienen intereses económicos, profesionales o sociales en España.

«Se trata de un servicio que nace para convertirse en centro de referencia de la población de origen extranjero que vive en la ciudad, escolariza a sus hijos e hijas, participa en la vida social y contribuye de manera decisiva al desarrollo económico, cultural y demográfico de Mérida», resalta el concejal delegado de Migraciones, Ángel Calle Suárez.

Con esta oficina, el Gobierno municipal cumple lo recogido en su programa electoral de 2023. «Cumplimos con nuestro compromiso de garantizar que todos los emeritenses, vengan de donde vengan, tengan los mismos derechos y oportunidades«, especifica Calle.

La licitación para la puesta en marcha de esta oficina de atención a inmigrantes sale con un presupuesto base de 169.973,52 euros. El contrato tiene una vigencia de dos años y posibilidad de prórroga.

