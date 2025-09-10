Retenciones en el puente de la autovía de Mérida por obras Transportes cierra el paso por una de las calzadas para acometer la fase final de los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación

Paso de vehículos por el puente de la autovía con una de las calzadas ya cortada.

El regreso de las obras al puente de la autovía A-5 a su paso por Mérida devuelve una estampa de retenciones en una vía que muchos utilizan como circunvalación de la ciudad.

El viaducto sobre el Guadiana es la carretera con más tráfico de la región, ya que en su recorrido coincide tanto la autovía A-5 como la A-66. Además, en los últimos años se ha consolidado como uno de los itinerarios preferidos para conectar Madrid con las playas de Huelva y Cádiz.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación del viaducto, una obra que cuenta con un presupuesto vigente de 1,415 millones de euros.

Desde la medianoche de ayer martes está cortada la calzada derecha sentido Badajoz y Sevilla entre los kilómetros 341,6 y 343,2. Se corresponde con el tramo del puente sobre el Guadiana. Esta medida se prolongará previsiblemente hasta el viernes 3 de octubre.

Tras la finalización de los trabajos en esta calzada, a partir de la medianoche del 6 de octubre se producirá el corte de la parte izquierda, en el sentido de circulación Madrid y Cáceres, también entre los kilómetros 341,6 y 343,2. La previsión es que se mantenga hasta el jueves 30 de octubre.

El Ministerio de Transportes señala que en ambos casos los periodos de ejecución de las obras pueden verse reducidos «siempre y cuando el desarrollo de las obras lo permita».

Para asegurar la fluidez del tráfico de la vía cortada, durante dichas afectaciones se dejará habilitado el tercer carril interior de la calzada contraria para permitir su paso, facilitando así el tráfico en ambos sentidos. La obra contará con la señalización necesaria en todo el tramo afectado para anunciar el desarrollo de los trabajos.

«El conjunto de la obra contempla realizarse en dos fases independientes y sucesivas en el tiempo, cuyos principales trabajos en cada una consisten en la sustitución de las juntas de dilatación del viaducto», añade.

Meses de obras

Transportes ya anunció en mayo el cierre de carriles y cortes puntuales por esta actuación, que en una primera fase se centró en los tramos comprendidos entre los estribos y los pasos de mediana más cercanos en ambos sentidos. Con ello se pretendía ampliar ambas calzadas por la mediana, con el objetivo de mantener con tráfico el mayor número de carriles durante la siguiente fase, que es la que ahora está en marcha.

