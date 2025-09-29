El Pleno para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, aplazado por dudas sobre los plazos

La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mérida tiene que esperar. Al menos una semana más. Esta mañana se había ... fijado sesión plenaria extraordinaria en el Ayuntamiento pero finalmente no se ha abordado la aprobación inicial del PGOU. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha decidido suspender el Pleno en el que debía debatirse el documento y aprobarse inicialmente ante las dudas expresadas por PP, Vox y Por Mérida sobre la legalidad del proceso en cuanto al cumplimiento de los plazos para recibir y analizar la documentación. El Gobierno local ha subrayado que no hay incumplimiento alguno y ha acusado a esos tres partidos de avalar en comisión «lo que ahora ponen en cuestión». En todo caso, Rodríguez Osuna ha decidido atender su reclamación de suspensión del Pleno para «evitar que queden dudas en el aire».

El Pleno ha durado poco más de diez minutos. En realidad, la discusión sobre si se iba a celebrar o no. Es el tiempo en el que alcalde ha dado a conocer que PP, Vox y Por Mérida había registrado antes del inicio de la sesión un escrito en el que pedía su suspensión por «porque no ha llegado total e íntegra toda la documentación», relataba el alcalde emeritense. En concreto, se había modificado «cierta documentación» respecto a la ya conocida. Inicialmente, Osuna dijo que el Pleno se había convocado conforme a ley y que esas modificaciones eran «mínimas« y más bien correcciones que no «incidían en la documentación presentada«.

Agregó que se han producido «25 comisiones de seguimiento, reuniones, exposiciones y que no ha habido ninguna modificación »realmente sustancial« del Plan General conocido sobre el último texto mandado el pasado viernes. »El Gobierno entiende que no hay que suspender el Pleno por ello«, expresó inicialmente Osuna. Y conminó a los portavoces de los tres partidos a votar si querían que se retirara la aprobación inicial del PGOU.

El portavoz del PP, Santiago Amaro, afirmó que su partido recibió el viernes una modificación del punto 11 y después «una versión 2 del plan. Claro, tenemos que dar por hecho que la versión 2 que se nos manda es la misma versión que antes pero en el plazo para revisarla de dos días. Y ahí es donde entramos que no hay dos días hábiles para poder ver toda la documentación. Consideramos en base al reglamento que no se cumple los dos días para ver la totalidad de la documentación mandada«.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, pidió la palabra y expresó que «no estamos haciendo nada que no hayamos explicado o hayamos acordado» en las comisiones celebradas. El documento «ese no es cierto que se tenga desde el viernes pasado. No es cierto. Este documento se mandó hace más de doce días. Es el mismo que se mandó y se ha trabajado en la comisión de seguimiento. Se está haciendo todo lo que se acordó que se iba a hacer. Que quede claro: no estamos trayendo nada ni por la puerta de atrás ni con prisas. Estamos siguiendo cada uno de los pasos que acordamos», finalizó.

Miguel Valdés,portavoz de Por Mérida, replicó que «se trata de hacer las cosas bien». «Se ha hecho bien, Miguel», contestó el alcalde. «No ha habido tantas reuniones, un proceso transparente como este...» . Valdés siguió mostrando su contrariedad, sin llegar a tomar la palabra. Entonces, el alcalde emeritense decidió que no iba a haber problema por esta cuestión. Suspendía el Pleno para debatir el PGOU en unos días.

Cambio de guion

«Un documento que va a marcar la vida de la ciudad para 20 años. Además que se trata de una aprobación inicial, que tiene un trámite de más de dos años del documento...No voy a permitir que se planteen dudas sobre un trabajo de cinco años. Así que si el problema son dos días, se hace dentro de dos días y punto. De verdad, no voy a permitir...que esto no tiene más debate», aseveró Rodríguez Osuna.

«Ustedes (PP, Vox y Por Mérida) han registrado un escrito diciendo que no se está respetando la ley de procedimiento y como eso no es así y no voy a permitir que quede en el ambiente, en el aire que eso no es así...dudas, suspendo el Pleno», decidió el regidor emeritense.

Posteriormente, acababa la sesión, Miguel Valdés, de Por Mérida, mandó una nota de prensa en la que sostiene que el alcalde «reaccionó con un enfado infantil e impropio de su cargo, mostrando desdén hacia las legítimas reclamaciones de la oposición». Insiste Valdés que el equipo de Gobierno hizo llegar a los grupos municipales un conjunto de documentos con «menos de dos días hábiles de antelación, incumpliendo así la Ley de Bases de Régimen Local y los reglamentos de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades».

«Esta práctica impide el estudio riguroso de los expedientes y limita gravemente la capacidad de la oposición para ejercer su labor de fiscalización y control, pilares fundamentales de la democracia municipal», ha sentenciado.

Minutos más tarde aún el PP ha mandado nota. «Queremos subrayar que nuestra preocupación no es con el contenido del Plan, ni con la labor de los técnicos o la empresa que lo ha elaborado, en quienes confiamos plenamente, sino con la forma en que se está tramitando bajo la responsabilidad del equipo de gobierno socialista», se expone.

«Consideramos que las formas y el marco jurídico del trámite actual no garantizan la legalidad, la transparencia ni el derecho de los concejales a disponer de la documentación completa y definitiva con antelación suficiente», para concluir, frente a la palabras de Osuna, que ellos sí consideran «modificaciones relevantes», las planteadas en el último texto del PGOU, sin especificar cuáles son.