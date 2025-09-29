HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Mérida en este año. HOY

El Pleno para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, aplazado por dudas sobre los plazos

PP, Vox y Por Mérida adujeron que no les llegó la documentación completa en el plazo mínimo para estudiarla y reclamaron que se suspendiera

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:30

La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mérida tiene que esperar. Al menos una semana más. Esta mañana se había ... fijado sesión plenaria extraordinaria en el Ayuntamiento pero finalmente no se ha abordado la aprobación inicial del PGOU. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha decidido suspender el Pleno en el que debía debatirse el documento y aprobarse inicialmente ante las dudas expresadas por PP, Vox y Por Mérida sobre la legalidad del proceso en cuanto al cumplimiento de los plazos para recibir y analizar la documentación. El Gobierno local ha subrayado que no hay incumplimiento alguno y ha acusado a esos tres partidos de avalar en comisión «lo que ahora ponen en cuestión». En todo caso, Rodríguez Osuna ha decidido atender su reclamación de suspensión del Pleno para «evitar que queden dudas en el aire».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz es su vecino
  3. 3 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  6. 6

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  7. 7 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  10. 10 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Pleno para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, aplazado por dudas sobre los plazos

El Pleno para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, aplazado por dudas sobre los plazos