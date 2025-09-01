Los periodistas de Mérida se concentran por los asesinatos de profesionales de la comunicación en Gaza La protesta, convocada por la Asociación de la Prensa emeritense, secunda la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras en todo el mundo

Más de 64.000 personas han muerto por los bombardeos del Ejército israelí y cerca de 300 profesionales de la comunicación también han sido asesinados cuando estaban cumpliendo con su obligación, informar. Para este lunes 1 de septiembre, Reporteros sin Fronteras y el movimiento ciudadano Avaaz han convocado concentraciones silenciosas y actos de protesta en esta jornada y en la capital de Extremadura la Asociación de la Prensa de Mérida (APM) se ha sumado a esta iniciativa.

Con la boca tapada con cinta negra, en riguroso silencio durante un minuto, una representación de periodistas, cámaras y fotógrafos que trabajan en la capital emeritense se han concentrado junto al Arco de Trajano a las 12 de esta mañana.

La Asociación de la Prensa de Mérida, encabezada por Belén Moreno, muestra así «su más enérgica condena por el asesinato sistemático e impune de cientos de periodistas en Gaza». Una evidente que, subrayan los periodistas afincados en Mérida, constituye el «periodo más mortífero de periodistas, cámaras y fotógrafos en la historia reciente». Por este motivo, el colectivo de profesionales de la información de la capital de Extremadura convocó hoy a sus asociados y compañeros de profesión a una concentración en su memoria. Se suma también así a la adhesión mostrada a esta convocatoria por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

Con este acto, los periodistas de Mérida secundan la iniciativa global de Reporteros sin Fronteras. Esta asociación remarca que Israel está ejecutando una «masacre deliberada de periodistas» en Gaza a la vez que impide el acceso de la prensa a la Franja.

La masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel «es sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario. Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza –un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja– amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí», concluye Reporteros Sin Fronteras.

