El periodista Jose Fernández, de TVE, en una charla del Festival de Cine Inédito

Literatura versus cine: Amistades peligrosas’. Este es el título que orienta el foco que quiere poner la organización del Festival de Cine Inédito en su vigésima edición. Arranca a final de este mes y con una tertulia entre periodistas desea abordar el periodismo, la literatura, el cine y las estrellas. Los participantes son la periodista emeritense Israel J. Espino, excolaboradora de HOY, y el conocido periodista de TVE Jose Fernández, especializado en información cinematográfica. Será el domingo 23, a las 12.30 horas en el Hotel Nova Roma.

Fernández ha entrevistado a numerosas estrellas del mundo del cine, ha acudido a los más importantes festivales cinematográficos, es editor adjunto del área de cultura de los Servicios Informativos de TVE, y colabora en el programa de RNE ‘De película’.

Por su parte, Israel J. Espino es licenciada en Ciencias de la Información y Máster en Comunicación, conferenciante y escritora. Especialista universitaria en Mitología y Simbología y Máster en Antropología de las creencias, actualmente, dirige y presenta el programa ‘Extremadura’ de Canal Extremadura Radio. Ha sido también colaboradora del diario HOY.