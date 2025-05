El párroco de Santa Eulalia critica las trabas de la Junta a las obras junto a la Basílica

A. Gilgado Lunes, 12 de septiembre 2022, 13:19 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

No esconde Juan Casco su enfado con la Consejería de Cultura por las trabas que están poniendo a las obras junto a la Basílica de Santa Eulalia. Más de tres años de idas y venidas del proyecto sin una respuesta definitiva.

Cuenta el párroco que se prepararon con tiempo para tener unas instalaciones dignas en las que acoger a los peregrinos que se esperan con el Año Jubilar, pero se ha dilatado tanto y ha ido todo tan lento que ya no les va a dar tiempo. Hasta ayuda ha pedido al alcalde para que interceda por la Basílica ante la Junta.

«Los expedientes no son para que estén en un cajón tanto tiempo y a cada modificación decir que no. Basta con reunirse con el arquitecto y explicarle lo que hay que cambiar de una vez y no por pasos».

Sin mencionarlo directamente, compara su situación con la tramitación que ha seguido el proyecto con la obra que se está haciendo en las Freylas. El antiguo convento lo está rehabilitando el CSIC como sede del Instituto de Arqueología. «Esperamos contar con la misma aceptación que han recibido otras intervenciones colindantes con la Basílica. No pedimos nada extraordinario, sino hacer lo que han hecho con otras obras de alrededor».

Entienden desde la iglesia que autorizar una intervención en la Basílica es complejo porque hay que salvaguardar la excavación arqueológica, pero su enfado viene porque ve que el tiempo se les ha echado encima y en la Junta se han desentendido del calendario. El Año Jubilar empezará el 10 de diciembre de 2023, queda un año y tres meses. No cree el párroco que en este tiempo se vaya a autorizar, conseguir la licencia de obra y terminar las dependencias que proyectó. «La Basílica lleva estudiando desde hace más de tres años ampliar sus dependencias, se quedan insuficientes para los que van a la parroquia y más con el tiempo que se nos avecino del Año Santo».

La propuesta que manejan es poder abrir un centro de estudios eulalienses y el centro de recepción de peregrinos para el Año Santo junto al templo porque con este recorrido entenderán mucho mejor los visitantes la figura de Santa Eulalia y el papel de las peregrinaciones cristianas.

«Si ofrecemos a los vecinos un Año Santo debemos tener unos medios también para hacerlo. Es necesario un permiso para hacer algo que es necesario», concluyó.

Los retrasos también están encareciendo el proyecto inicial porque los precios que se manejan ahora poco tienen que ver con los que se pusieron en la redacción inicial.

Calculan que tendrán que pagar un 20% más de lo previsto inicialmente y temen que el porcentaje sea mayor si no llega de una vez el visto bueno de la Consejería de Cultura.