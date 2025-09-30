La Orquesta de Extremadura ofrecerá seis conciertos en Mérida en su nueva temporada, uno de música electrónica

Empieza el próximo viernes con piezas de Widmann, Schubert y Brahms; el concierto de Año Nuevo será el 2 y acabará con el violinista Šporcl el 8 de mayo

Seis conciertos de la Orquesta de Extremadura en Mérida en la nueva temporada de abonos en el Palacio de Congresos. La entidad adscrita a la Consejería de Cultura arranca su programa el próximo viernes, 3 de octubre, y lo finalizará el 8 de mayo. La Orquesta celebra en esta ocasión el 25 aniversario de su creación. Son conciertos con relevantes músicos internacionales y repertorio clásico sinfónico y actual, como el espectáculo con música electrónicaSymphony of Dance. Tampoco faltará el tradicional concierto de Año Nuevo, este año el día 2 de enero, que la Orquesta de Extremadura viene celebrando cinco años consecutivos por la buena acogida entre los emeritenses, llenando su auditorio en todas estas ocasiones, explica el Gobierno municipal.

«El concierto que inaugura esta programación es la carta de presentación de Roberto Forés como director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura«, ha dicho esta mañana en el Ayuntamiento la directora gerente de la orquesta, Hae Won Oh. Todo el ciclo lleva por lema «Impronta», en homenaje a Extremadura.

El primer concierto será este viernes, 3 de octubre, a, a las 20 horas, horario habitual para todos los conciertos de la Orquesta de Extremadura. Con brio, de Jörg Widmann, será la obertura festiva que la inaugure, toda una declaración de intenciones, completada con la Sinfonía n.º 8, la «Inacabada», de Schubert y la Sinfonía n.º 2, de Brahms.

La Orquesta volverá a Mérida el 28 de noviembre con un programa de «resonancias nórdicas», música de la que Roberto Forés tiene un gran conocimiento por su formación en Helsinki. Mosaics, obra de 2021 de Outi Tarkiainen, la Suite Lemminkäinen, de Sibelius y Canciones a la muerte de los niños, de Mahler, que servirá para que debute con la OEX como solista la mezzosoprano Justina Gringytė.

La siguiente cita será el 2 de enero, el Concierto de Año Nuevo. Un repertorio de temas clásicos y tradicionales de Navidad, seleccionado y dirigido por Silvina Peruglia, directora argentina con una consolidada carrera asentada en Europa.

El 17 de marzo llega uno de los grandes conciertos de la temporada, se anticipa. Incluirá la Sinfonía n.º 2, «Canto de alabanza», de Mendelssohn que la Orquesta de Extremadura interpretará junto al Coro de Cámara de Extremadura y las voces solistas de Sarah Fox, Lucía Martín Cartón y Moisés Marín. En la primera parte Roberto Forés también dirigirá al oboísta Andrey Godik en el Concierto para oboe, de Martinu.

El 17 de abril la Orquesta de Extremadura hace suya «la aventura de música electrónica« mezclada con sinfónica ideada por José Ángel Cortés y José Manuel Arnao, Los Primos Dj, adaptada y dirigida por Pere Vicalet, Symphony of Dance, que llenó y cosechó un éxito rotundo en su presentación el pasado mes de junio.

Para terminar la propuesta para Mérida, el 8 de mayo otra selección de obras del repertorio clásico: Mendelssohn, Dvořák y Mozart. Debutando con la Orquesta como director invitado, David Reiland, actual director Orquesta Nacional de Metz, de la Sinfonietta de Lausana y director invitado principal de la Sinfónica de Múnich. Debuta también como solista el violinista Pavel Šporcl.

Los abonos pueden adquirirse en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura. Para los seis conciertos el coste es de 54 euros. También se pueden adquirir las entradas de manera individual para cada concierto. Todos tienen el mismo precio: 11 euros en venta anticipada y 13 euros el día de concierto. Los precios pueden variar dependiendo del tipo de espectador, con descuentos para familias, miembros de sociedades filarmónicas, alumnos de la Universidad de Extremadura y conservatorios, desempleados y pensionistas.

La Orquesta de Extremadura es «algo que el público de la ciudad espera», con una programación muy variada y que funciona muy bien en el Palacio de Congresos, ha esbozado el delegado de Cultura, Antonio Vélez. «Este año el concierto inaugural de la programación va a ser aquí en Mérida y es una buena noticia para todo el tejido cultural que se mueve alrededor de la música, como la Sociedad Filarmónica, el Conservatorio, academias de música...», ha concluido Vélez.

