La oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ha atendido a 291 mujeres por violencia de género

La Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento ha atendido 291 mujeres atendidas en lo que va de año. De ellas, ... 66 mujeres son nuevas en el servicio hasta el mes de noviembre. Son datos ofrecidos por la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses. Ha explicado que esta estadística engloba a aquellas mujeres que tienen una orden de protección en vigor así como y a mujeres que no interponen denuncia contra sus parejas o exparejas «pero igualmente manifiestan que son maltratadas psicológicamente o físicamente».

En este proceso de identificación, ha dicho Aragoneses, es muy importante el seguimiento que se realiza desde las oficinas de Igualdad y el trabajo de las psicólogas para que la mujer «pueda iniciar su recuperación emocional».

La delegada de Igualdad también ha manifestado que en la actualidad hay 30 servicios telefónicos activos de atención y protección para víctimas de violencia contra las mujeres de Cruz Roja y ha advertido que hay un aumento de denuncias desde verano, fundamentalmente en mujeres de 18 a 35 años. Ha señalado que «se visibiliza, por parte de los recursos, un aumento de violencia vicaria, la violencia sobre la víctima a través de los hijos e hijas».

En cuanto a los datos de atención en los Puntos de Atención Psicológica y los refuerzos de los mismos durante este año, ha detallado que «el número total de mujeres atendidas, que continúan en atención de ejercicios anteriores, hasta ahora son 247. El número de nuevos casos de mujeres atendidas este año asciende a 74. Se trata del «porcentaje más alto de mujeres atendidas», fundamentalmente entre 41 y 50 años.

Ha incidido Ana Aragoneses en que «detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una familia rota», por lo que «no hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia. O estamos con las víctimas o alimentamos el silencio que las desprotege».

Debido a estas cifras, Aragoneses ha asegurado que desde el Gobierno local de Mérida se ha querido poner el foco con una campaña de cara al 25N «para hacer visible que esa realidad existe con datos oficiales y desmontar aquellos discursos que niegan la verdad» porque «negar la violencia machista es negarle la vida a las mujeres».

Se trata de una campaña de sensibilización para este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones unidad. En ella, explica el Ayuntamiento, destacan cuñas radiofónicas, seis infografías con diferentes mensajes en mupis (paneles) ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Además se dará formación sobre violencia de género en centros educativos de primaria y secundaria y el lanzamiento del séptimo episodio del podcast «Territorio Igualdad», que se enfocará en la violencia sexual . En esta ocasión, contará con la participación de María Ibañez Bernáldez, médica forense, perteneciente al Instituto de Medicina Legal de Badajoz y Profesora del Área de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, y María Ángeles Pérez Merchán, residente del Instituto de Medicina Legal pacense.

Además, la delegada de Igualdad también ha avanzado que este jueves tendrá lugar la mesa de coordinación y seguimiento de actuaciones sobre violencia de género «con todos los recursos que atendemos a las víctimas de Mérida».