Ana Aragoneses, en la presentación de la campaña. HOY

La oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ha atendido a 291 mujeres por violencia de género

La delegada Ana Aragoneses presenta una campaña de sensibilización por el 25N que pone en marcha el Consistorio

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:42

La Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento ha atendido 291 mujeres atendidas en lo que va de año. De ellas, ... 66 mujeres son nuevas en el servicio hasta el mes de noviembre. Son datos ofrecidos por la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses. Ha explicado que esta estadística engloba a aquellas mujeres que tienen una orden de protección en vigor así como y a mujeres que no interponen denuncia contra sus parejas o exparejas «pero igualmente manifiestan que son maltratadas psicológicamente o físicamente».

