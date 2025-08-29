HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Trabajos en uno de los puentes de La Isla del Guadiana. HOY

Obras de mejora el parque de La Isla y el entorno de Proserpina en Mérida

Se está cambiando todo el mobiliario, reponiendo barandillas y maderas y se acomete la renovación del suministro de agua en fuentes y jardines

R.H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:47

Inicio de los trabajos de mejora en el parque de La Isla, junto al río Guadiana, y del entorno del embalse de Proserpina. Con un presupuesto de casi 690.000 euros, la Delegación de Parques y Jardines «acomete una profunda renovación», en palabras de su delegado Marco Antonio Guijarro. Las obras comenzaron oficialmente a finales de julio.

Se está cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuentes. Un proyecto «que permitirá renovar los cientos de elementos que con el uso y el paso del tiempo necesitan su sustitución y mejora», reafirma Guijarro.

Tanto en La Isla como en La Charca se crearán nuevas áreas de recreo y espacios caninos con mobiliario urbano renovado y cartelería, explica el Gobierno local.

En el río Guadiana se realizarán estas obras en los jardines de Pancaliente, la zona de la Isla frente a las Consejerías de Morerías, entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado, la isla en la que se encuentran las multipistas (frente a la barriada de la Zona Sur) y el paseo, frente a las islas, desde Pancaliente al Ferial.

También se a renovar el suelo de los puentes, pasarelas y talanqueras, todos ellos de madera, los paseos, caminos y zonas estanciales. Igualmente se renovará el cerramiento del espacio canino y los elementos del mobiliario urbano y el suelo de esta zona.

Estas obras «dan cumplimiento al compromiso adquirido por este Gobierno para mejorar los entornos y jardines del Guadiana y Proserpina», concluye Marco Antonio Guijarro.

La empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura es la encargada de estos trabajos en la Isla del Guadiana y el entorno de la presa romana de Proserpina.

