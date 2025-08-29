Obras de mejora el parque de La Isla y el entorno de Proserpina en Mérida Se está cambiando todo el mobiliario, reponiendo barandillas y maderas y se acomete la renovación del suministro de agua en fuentes y jardines

Trabajos en uno de los puentes de La Isla del Guadiana.

R.H. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:47 | Actualizado 20:53h.

Inicio de los trabajos de mejora en el parque de La Isla, junto al río Guadiana, y del entorno del embalse de Proserpina. Con un presupuesto de casi 690.000 euros, la Delegación de Parques y Jardines «acomete una profunda renovación», en palabras de su delegado Marco Antonio Guijarro. Las obras comenzaron oficialmente a finales de julio.

Se está cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuentes. Un proyecto «que permitirá renovar los cientos de elementos que con el uso y el paso del tiempo necesitan su sustitución y mejora», reafirma Guijarro.

Tanto en La Isla como en La Charca se crearán nuevas áreas de recreo y espacios caninos con mobiliario urbano renovado y cartelería, explica el Gobierno local.

En el río Guadiana se realizarán estas obras en los jardines de Pancaliente, la zona de la Isla frente a las Consejerías de Morerías, entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado, la isla en la que se encuentran las multipistas (frente a la barriada de la Zona Sur) y el paseo, frente a las islas, desde Pancaliente al Ferial.

También se a renovar el suelo de los puentes, pasarelas y talanqueras, todos ellos de madera, los paseos, caminos y zonas estanciales. Igualmente se renovará el cerramiento del espacio canino y los elementos del mobiliario urbano y el suelo de esta zona.

Estas obras «dan cumplimiento al compromiso adquirido por este Gobierno para mejorar los entornos y jardines del Guadiana y Proserpina», concluye Marco Antonio Guijarro.

La empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura es la encargada de estos trabajos en la Isla del Guadiana y el entorno de la presa romana de Proserpina.

Temas

Agua

Guadiana