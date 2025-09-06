Los nuevos radares de velocidad de Mérida estarán acompañados por avisos pedagógicos El Consistorio inicia la instalación de los equipos pero recuerda que no estarán en uso hasta que se apruebe la nueva ordenanza

Los radares pedagógicos avisarán de la velocidad de los conductores en los puntos en los que se colocarán los nuevos radares que controlarán las vías más transitadas de la ciudad.

Como adelantó HOY, el Ayuntamiento de Mérida está ejecutando el proyecto integral de la Zona de Bajas Emisiones con la incorporación de seis nuevos sistemas de control de seguridad.

«Estos dispositivos, de última generación, permitirán reforzar la seguridad en la ciudad de peatones y conductores, contribuyendo a un modelo de movilidad más ordenado y sostenible», destaca el Gobierno local.

La empresa encargada de este contrato inició ayer la instalación de las nuevas cabinas. Según la información facilitada por el Consistorio emeritense, estarán situadas en la avenida Emerita Augusta (junto al paso bajo el ferrocarril), en la avenida Luis Ramallo (cerca del campo de fútbol de Nueva Ciudad), avenida de Los Milagros (junto a la rotonda del Camino Viejo de Mirandilla), en la parte central de la avenida Lusitania, en Reina Sofía (junto al acceso a Leroy Merlin) y en la avenida de la Libertad (a la altura del parque). Inicialmente también se había anunciado que habría equipos en la calle Suárez Somonte y en la avenida Vía de la Plata.

A estos radares, con forma de columna, se sumará otro de tipo pórtico en la avenida Reina Sofía, a la altura del bingo. Además, se mantienen los que están en funcionamiento en la calle Graciano y en Reina Sofía, junto al instituto Santa Eulalia.

Los lugares elegidos para los nuevos radares coinciden con puntos en los que ya había controles de tipo pedagógico, que avisan al conductor de su velocidad pero que no tienen capacidad para multar.

El Consistorio emeritense instalará doce nuevos equipos de este tipo, pero no estarán situados en otros lugares de la ciudad. En su lugar, se colocarán en los mismos puntos en los que se colocarán los nuevos radares, con el objetivo de concienciar a los conductores. Además de la señalización, servirán por tanto de aviso en caso de exceso de velocidad.

Además, se contará con radares móviles. Nueve de estos equipos se han instalado en autobuses urbanos, con el objetivo de detectar automáticamente a los vehículos que estacionan de forma indebida en las paradas para tratar de garantizar que no están ocupadas. Los tres equipos restantes estarán en coches patrulla de la Policía Local, lo que permitirá detectar infracciones de estacionamiento indebido en cualquier punto de la ciudad.

Con la nueva ordenanza

La entrada en uso de estos sistemas se producirá tras la aprobación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, lo que se espera para finales de año. «La ciudadanía será informada puntualmente de su puesta en funcionamiento, así como de las condiciones de aplicación de la normativa, garantizando la máxima transparencia en el proceso», añade el Gobierno local. Hasta ese momento, permanecerán en fase de preparación y pruebas técnicas.